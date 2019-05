Liverpool | per i bookmakers è in pole per la vittoria della Champions

calcioweb.eu

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Dopo il capolavoro di ieri sera, ildiventa il favorito per la conquistaper isecondo gli analisti di 888sport.it. Dopo il 4-0 con cui ha schiantato il Barcellona e conquistato la finale ilfa sognare i suoi tifosi anche nelle quote. Come riporta Agipronews, la quota dei Reds vincitori del trofeo è crollata nella notte da 23,00 a 1,45. Restano in corsa anche Ajax e Tottenham, che giocano stasera la semifinale di ritorno: tra le due gli olandesi sono decisamente più avanti, a 3,80, mentre il Tottenham, costretto a rimontare, è dato a 9,00 per la conquistacoppa. Imprese e rimonte storiche, non solo nel calcio:-Barcellona ultimo esempio dell’imprevedibilità dello sport SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sul calcio esteroL'articolo, per i ...

Eurosport_IT : FAVOLA LIVERPOOL, BARCELLONA RIMONTATO! ???? I Reds volano in finale al termine di un match epico vinto per 4-0: bl… - Gazzetta_it : #ChampionsLeague #Liverpool da sballo: è finale! Poker al #Barcellona, che notte per #Klopp #Anfield… - SkyTG24 : Una rimonta che rimarrà nella storia del calcio, quella del #Liverpool, che ha battuto il #Barcellona 4-0 qualifica… -