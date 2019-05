Halo | The Master Chief Collection permetterà il cross-save tra PC ed Xbox One

La beta PC di Halo : The Master Chief Collection è stata posticipata : Halo: The Master Chief Collection per PC avrebbe dovuto ricevere una beta questo mese, ma il community director, Brian Jarrard, ha confermato in un recente tweet che questa fase beta è stata posticipata, riporta Gamingbolt.Jarrard, riprendendo l'annuncio iniziale, ha ammesso: "Ehi, questo progetto è complesso, e essere trasparenti significa che a volte le cose cambiano rispetto a quello che originariamente speravamo." Sembra che i primi test ...

The Voice of Italy 2019 : Morgana canta Halo e sceglie Morgan (VIDEO) : The Voice 2019: Morgana canta Halo. Si girano Gigi D’alessio e Morgan ma lei sceglie Morgan (VIDEO) La nuova edizione di The Voice Of Italy è entrata nel vivo ieri su Rai 2, condotta da Simona Ventura con Gue Pequeno, Elettra Lamborghini, Gigi D’alessio e Morgan. Tra i concorrenti che hanno ricevuto un giudizio positivo da parte dei giudici c’è Morgana una cantante ventiduenne che ha cantato “Halo” di Beyoncè. Morgana canta ...

I test della versione PC di Halo : The Master Chief Collection potrebbero subire ritardi : Qualche tempo fa il team di 343 Industries manifestò la volontà di iniziare i test per la versione PC di Halo: The Master Chief Collection durante il mese di aprile, purtroppo sembra che questi piani siamo destinati a saltare.Come riporta Gamingbolt, il community director Brian Jarrard ha dichiarato che c'è la possibilità che i piani possano non andare come previsto, di conseguenza i test della Master Chief Collection potrebbero subire ...

Halo The Master Chief Collection : confermati per questo mese i Flight test di Halo : Reach : Brian Jarrard, community director di 343 Industries ha comunicato che i Flight test per inserire Halo: Reach nella Master Chief Collection inizieranno questo mese. Naturalmente non sono esclusi ritardi, tuttavia i piani prevedono di iniziare il primo test ad aprile.Come riporta DSOG, Brian Jarrard ha specificato che la comunicazione non è un pesce d'aprile (il Tweet è stato pubblicato ieri). Recentemente 343 Industries ha tenuto un AMA su ...

Halo : The Master Chief Collection arriverà su Steam grazie a Phil Spencer : Secondo Gabe Newell se vedremo Halo: The Master Chief Collection su Steam, è merito in primis di Phil Spencer e di Microsoft in generale, riporta Resetera.Come possiamo vedere infatti, rispondendo ad un fan Newell ha detto che l'arrivo della Collection su Steam è merito di Spencer, in quanto sarebbe stata Microsoft stessa a voler portare il gioco sulla piattaforma, per cui per Steam non è stato affatto difficile esaudire questo ...

Halo : The Master Chief Collection : attualmente non è previsto il supporto per il cross-play tra PC e Xbox One : Microsoft ha annunciato che Halo: The Master Chief Collection per PC non supporterà per ora il cross-play con Xbox One, riporta Wccftech.La conferma è arrivata durante il live streaming SXSW Halo questo fine settimana. Mentre la versione PC di Halo Collection supporterà il cross-play tra Steam e Windows Store, il publisher non ha deciso se il gioco supporterà il cross-play Xbox / PC in futuro. Inoltre, il team non ha preso una decisione in ...

Il porting di Halo : The Master Chief Collection su PC è talmente complesso che Microsoft da sola non basta : Halo: The Master Chief Collection è stata annunciata ufficialmente su PC, ma sembrerebbe che la compagnia abbia bisogno dell'aiuto di studi esterni per portare l'intera raccolta su Steam e Microsoft Store. Infatti, come segnalato da Gamespot, lo sviluppatore 343 Industries ha dichiarato che questo tipo di lavoro è una vera e propria "impresa monumentale", e per ottenere aiuto sono stati assunti Ruffian Games e Splash Damage.Il problema ...

Halo : Reach è in arrivo all'interno di Halo : The Master Chief Collection : 343 Industries sta portando Halo: Reach, il prequel di Bungie all'originale Halo: Combat Evolved, all'interno di Halo: The Master Chief Collection. Il gioco sarà aggiunto nel corso dell'anno, riporta Polygon.Microsoft e 343 hanno annunciato l'aggiunta a The Master Chief Collection durante l'Inside Xbox. Il gioco Xbox One include già Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2: Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST e Halo 4 come parte della ...

Halo : The Master Chief Collection confermata ufficialmente su PC : Dopo essere stata protagonista dei rumor degli ultimi giorni, la versione PC di Halo: The Master Chief Collection è stata finalmente confermata nell'ultimo episodio di Inside Xbox.Come riporta Gamingbolt, la Collection sarà ottimizzata per PC (60 FPS, HDR e supporto 4K), tuttavia non tutti i capitoli saranno disponibili dall'inizio. Halo: Reach sarà il primo titolo ad essere pubblicato, seguito a ruota da Halo: Combat Evolved, Halo 2, Halo 3. ...

Halo : The Master Chief Collection appare sul Microsoft Store : La scorsa settimana vi abbiamo parlato delle ultime voci riguardanti la pubblicazione di Halo: The Master Chief Collection su PC. Tali rumor sembrano poggiare su solide basi, in quanto la stessa Microsoft ha oggi annunciato ( tramite un aggiornamento sul suo Store) che il pacchetto sarà disponibile anche su Surface HUB.Come riporta DSOG, Surface HUB è uno schermo con cui è possibile interagire tramite penne o tocco, naturalmente il sistema monta ...