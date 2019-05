Fecondazione | bimbi con 2 padri | no della Cassazione alla trascrizione in Italia

meteoweb.eu

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Ladice noindicon due. Lo hanno deciso dalle Sezioni UniteSuprema Corte con la sentenza n. 12193, pubblicata oggi, che ha rigettato la domanda di riconoscimento dell’efficacia del provvedimento riguardante due minori concepiti da uno dei componenti di una coppia omosessuale mediante ricorsoprocreazione medicalmente assistita, con la collaborazione di due donne, una delle quali aveva messo a disposizione gli ovociti mentre l’altra aveva provvedutogestazione. “Non può essere trascritto nei registri dello stato civileno – spiega la– il provvedimento di un giudice straniero con cui è stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante il ricorsomaternità surrogata e un soggetto che non abbia con lo stesso alcun rapporto biologico (il ...

GoSalute : Fecondazione: bimbi con 2 padri, no Cassazione a trascrizione in Italia - ilmessaggeroit : #fecondazione, no della #cassazione alla trascrizione in Italia dei bimbi con due #padri - discoradioIT : ++FLASH -FECONDAZIONE: BIMBI CON DUE PADRI, CASSAZIONE 'NO A TRASCRIZIONE IN ITALIA'- FLASH++ -