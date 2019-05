Crisi Libia | Sarraj a Macron | Francia prenda posizioni più chiare

Conte a Tunisi : con la Crisi in Libia rischio infiltrazione di terroristi islamici : «Fermenti jihadisti - si legge nella relazione sulla politica di informazione per la sicurezza 2018, il documento è redatto dall'intelligence, - hanno interessato altri Paesi del Nord Africa, ...

Conte ha parlato della Crisi in Libia con Putin e Al Sisi : C'è il rischio di 'una trasmigrazione dei terroristi' in Italia. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , e nel linguaggio della politica, è la concretizzazione del timore di tutti, che il caos libico porti sulle coste italiani estremisti islamici o foreign fighters. A margine del Forum di Pechino, Conte ha parlato della crisi ...

Libia - Conte sente Al Sarraj e a Pechino vedrà Putin e al Sisi per frenare la Crisi. Haftar minaccia l’ospedale di Misurata : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte coglie l’occasione del forum di Pechino sulla Via della seta per cercare la sponda di due interlocutori privilegiati di Haftar: il leader russo Vladimir Putin e il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi. L’obiettivo è fermare l’escalation militare in Libia, per evitare una nuova Siria a due passi dall’Italia. La posizione del governo, “né con Al Sarraj né con Haftar” si ...

Libia : la Francia è con Sarraj per una soluzione politica della Crisi : L'Eliseo appoggia anche la mediazione dell'Onu dopo la decisione del ministro dell'Interno di Tripoli di interrompere la cooperazione con Parigi accusata di sostenere il generale della Cirenaica ...

Conte al Senato ammette il rischio di una Crisi umanitaria in Libia ma esclude scorciatoie militari : 18/04/2019 - 21:14 Il Presidente del Consiglio Conte è intervenuto in Aula al Senato per aggiornare i parlamentari sull'evoluzione della situazione in Libia e dell'attività politica e diplomatica svolta dal Governo italiano, per favorire il cessate il fuoco e riprendere il negoziato tra le parti. L'Italia, ha detto Conte, ha contatti con il presidente Serraj, con il ...

