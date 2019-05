Botta e risposta tra Roberto Saviano e la polizia su Twitter

Juventus - Botta e risposta tra Pjanic e un tifoso su Instagram : "Psg? Tutto può succedere". Dopo aver spaventato i tifosi della Juventus aprendo questo spiraglio di mercato, Miralem Pjanic ha cercato di rassicurarli con un messaggio su Instagram: la foto di un'...

Caso Siri : Botta e risposta tra Salvini e Di Maio : Di Maio attacca Siri mentre Di Maio lo difende. Ecco il clima a 48 ore dal Consiglio dei ministri. Si tema per la tenuta dell’esecutivo dopo la tornata elettorale europea. In piu’ ballo, infatti, c’è molto di più che un seggio a Strasburgo. Intanto il clima tra Di Maio e Salvini sarebbe sempre più infuocato dopo l’inchiesta di Report sul sottosegretario ai Trasporti Siri: avrebbe acquistato per la figlia, una ...

Selvaggia Lucarelli vs De Girolamo : Botta e risposta con 'colpo di teatro' : A "Ballando con le stelle", Riauno, sabato sera, continua la querelle tra Selvaggia Lucarelli e Nunzia De Girolamo. Ma questa volta è il suo partner di ballo a prenderne le difese. "Su di voi nessuno ...

Juve-Torino - nuovo Botta e risposta tra Allegri e Adani : “Contro il Torino sarebbe stata una sconfitta immeritata, perche’ la squadra ha disputato una buona partita: devo fare i complimenti ai giocatori, che sta facendo una stagione straordinaria, lotta sempre e anche domenica a Roma giocheremo un’altra meravigliosa partita. Stiamo facendo giocare dei giovani, che sono bravi e devono migliorare, devono fare esperienza”. Sono le dichiarazioni di Massimiliano Allegri, dopo ...

Sentenza Bologna - Botta e risposta Salvini-Anm : Salvini: Sentenza vergognosa "Sentenza vergognosa, se qualche giudice vuole fare politica e cambiare le leggi per aiutare gli immigrati, lasci il Tribunale e si candidi con la sinistra. Ovviamente ...

Imperia : continua il Botta e risposta sulle spese legali del ricorso al Tar - Casano "Abbiamo inviato ben due Pec!" : "Il pagamento delle spese legali a Carlo Carpi è stato da me richiesto con ben due Pec, nello scorso mese di marzo, all'indirizzo indicato dallo stesso Carpi nel suo ricorso al Tar, e dal medesimo ...

Salario minimo - dialogo Pd-M5s?/ Botta e risposta Delrio-Di Maio : e Zingaretti... : Salario minimo, apertura Pd al Movimento 5 Stelle: Graziano Delrio si dice 'disposto a discutere con i grillini', ma Di Maio...

Battibecco Wanda Nara-Cassano : Botta e risposta al vetriolo : Wanda Nara e Cassano non sembrano amarsi, i due sono spesso venuti a contatto durante le puntate di Tiki Taka “Non sapevo che Mauro sarebbe stato titolare contro la Juve, Spalletti non me lo dice perché non sono sua amica come Cassano“. Wanda Nara ha dato la prima staffilata a Cassano ieri a Tiki Taka, alla quale l’ex calciatore non ha esitato a rispondere dopo gli screzi delle scorse settimane. “Spalletti deve ...

Milan - Salvini sBotta : “Vergogna!”. Ma arriva la risposta di Gattuso… : Botta e risposta tra Salvini e Gattuso dopo la sconfitta del Milan a Torino che rischia di compromettere la corsa per un posto Champions dei rossoneri. Questo il tweet del ministro dell’Interno in seguito alla sconfitta: “Ahimé, il nostro Milan non c’è più, cuore, idee, entusiasmo e passione sono rimasti solo agli splendidi TIFOSI rossoneri. Di tutti gli altri (società, dirigenti, allenatori e ‘giocatori’) non ...

Botta e risposta tra il giornalista di Radio Radicale e Buffagni : “Non è a favore del salvataggio?” - “14 milioni una follia” : “Non farete un bando pubblico, non è a favore del salvataggio della Radio?”. Botta e risposta tra un cronista di Radio Radicale, durante il corteo del 25 aprile a Milano, e il sottosegretario del Movimento 5 stelle, Stefano Buffagni. Che ha ribattuto: “Quattordici milioni di euro per una Radio sono una follia”. L'articolo Botta e risposta tra il giornalista di Radio Radicale e Buffagni: “Non è a favore del ...

Atalanta-Fiorentina - spettacolo incredibile sugli spalti poi subito un Botta e risposta [FOTO e VIDEO] : 1/3 Foto Instagram ...

GF16 - continua il Botta e risposta tra Imparato e la Tavassi : 'Sei un Bugiardo' : Cristian Imparato e Guendalina Tavassi continuano a lanciarsi delle frecciatine. Nel corso della terza puntata del Grande Fratello 16, la padrona di casa ha mostrato al gieffino un nuovo attacco da parte della ragazza che ha scaturito l'ira del giovane. La scorsa settimana l'ex cantante di 'Io Canto' dopo aver visto un video sulla Tavassi aveva dichiarato di non conoscerla. Quest'ultima tramite la clip aveva dichiarato che il gieffino non solo ...

La7 - Botta e risposta tra Scanzi e De Angelis : “Per i media il governo ha la rogna a prescindere”. “Non guardi i fatti” : Accesa discussione in diretta su La7 (durante la trasmissione Otto e mezzo condotta da Lilli Gruber) tra il giornalista del Fatto Quotidiano Andrea Scanzi e il collega dell’Huffington Post Alessandro De Angelis. Al centro del botta e risposta l’attività del governo a guida M5s-Lega e il racconto che ne fanno i principali mezzi d’informazione L'articolo La7, botta e risposta tra Scanzi e De Angelis: “Per i media il governo ...

Migranti : Botta risposta Salvini-Orlando : ANSA, - PALERMO, 19 APR - "Il suo sindaco vuole porti aperti e l'anagrafe per gli immigrati, ma Palermo è l'unico capoluogo di provincia e di regione a non avere ancora la carta di identità ...