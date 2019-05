Belmonte Mezzagno | ucciso a colpi di pistola il fratello dell’ex sindaco del paese

ilgiornale

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Roberto Chifari Il cadavere di un uomo,d'arma da fuoco, è stato trovato all'interno della sua auto a, nel Palermitano Il cadavere di Antonino Di Liberto è stato trovatoin un'auto nei pressi della sua abitazione.dell'exdelPietro Di Liberto, aveva uno studio di commercialista in corso Aldo Moro, ain provincia di Palermo. A lanciare l’allarme è stato un passante che questa mattina ha trovato un uomo senza vita lato guidatore. L’uomo è stato trovato all'interno della sua auto, una Bmw, in via Umbria, raggiunto da alcunid'arma da fuoco - almeno quattro quelli sparati - che hanno infranto anche il parabrezza. Di Liberto è un commercialista molto noto incon una parentela ingombrante, sarebbe cugino del pentito di mafia Filippo Bisconti: un nome pesante, ex boss deldi...

