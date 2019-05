Audi - Dovizioso correrà con l' Audi RS5

quattroruote

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Andreanel DTM con l'RS5. Ad annunciare il guest driver per la gara di Misano (8-9 giugno) è stata la Casa dei Quattro Anelli che ha deciso di concedere al pilota della MotoGP di abbandonare per un weekend la sua Ducati Desmosedici per mettersi al volante della nuova RS5 DTM.Al posto di Fittipaldi. Nella tappa romagnola del campionato tedescocon la vettura del WRT TeamSport rimpiazzando Pietro Fittipaldi, che sarà impegnato con il Gran Premio del Canada di Formula 1. Debuttando nel DTM il pilota italiano seguirà così le orme di altri motociclisti passati dalle due alle quattro ruote, come John Surtees, Mike Hailwood e Johnny Cecotto.Si passa al turbo. La stagione 2019 del Deutsche Tourenwagen Masters ha segnato una svolta nella storia del campionato riservato alle vetture turismo, il passaggio ai motori turbo. Le nuove DTM montano un ...

CKTheFlyingScot : RT @Motorsport: MotoGP star Dovizioso to make DTM debut with Audi, replacing Fittipaldi at Misano: - Yo_theJP : RT @Motorsport: MotoGP star Dovizioso to make DTM debut with Audi, replacing Fittipaldi at Misano: - CH_Motorsport : Dovizioso ci riprova con le 4 ruote: correrà nel DTM a Misano con una Audi! -