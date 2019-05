Alex Zanardi | Nessuna impresa è impossibile

"Ecco la mia foto al mare" : la (meravigliosa) autoironia di Alex Zanardi : L'anno scorso si era diffuso un meme che prendeva di mira la disabilità di Alex Zanardi. Ora l'ex pilota di Formula 1 torna...

Alex Zanardi : «La passione è il motore più potente» : Alessandro ZanardiAlessandro ZanardiAlessandro ZanardiAlessandro ZanardiAlessandro ZanardiAlessandro ZanardiAlessandro ZanardiQuesto articolo è stato pubblicato su Vanity Fair Uomo, allegato a Vanity Fair n° 14 «La vita ha più fantasia di noi e, ogni tanto, decide al posto nostro. L’importante è cavalcare quello che ci offre». Lo dice Alessandro Zanardi, uno che, non importa quanto brutta fosse la caduta, è sempre risalito in sella. O meglio, a ...

Progetto BMW SciAbile : da 16 anni con Sauze d’Oulx Project e Alex Zanardi : Il Progetto BMW SciAbile nato nel 2003 dalla collaborazione tra il BMW Group Italia e la Scuola di Sci Sauze d’Oulx Project ha raggiunto i 16 anni di vita e si conferma uno dei pilastri della strategia di Corporate e Social Responsibility di BMW Italia, SpecialMente. “Avere uno scopo più grande – ha dichiarato Sergio […] L'articolo Progetto BMW SciAbile: da 16 anni con Sauze d’Oulx Project e Alex Zanardi sembra essere il primo su ...

“Una voglia di vivere così prepotente è un esempio per tutti”. Tutti pazzi per Alex Zanardi : Tutti pazzi per Alex Zanardi: “Semplicemente immenso”, “Di fronte a lui ci si può solo inginocchiare”, “Un millesimo di lui in ognuno di noi basterebbe a farci sempre sorridere”. E ancora: “Ogni volta che vedo il sorriso con cui affronta la vita mi vergogno di tutte le volte che ho detto ‘non ce la faccio'”. E questi sono solo alcuni tweet della standing ovation che il grande campione ha ...

“Che tempo che fa” – Ventiduesima puntata del 17 marzo 2019 – Tra gli ospiti : Claudio Bisio - Laura Boldrini - Ornella Vanoni - Patty Pravo - Alex Zanardi. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Ventiduesima puntata del 17 marzo 2019 – Tra gli ospiti: Claudio Bisio, Laura Boldrini, ...

Alex Zanardi/ Video - 'mio padre mi ha insegnato ad essere curioso' - Che tempo che fa - : Oggi Alex Zanardi sarà ospite della puntata di Che tempo che fa. Non è da escludere che voglia parlare dell'inizio del campionato mondiale di Formula 1

“Che tempo che fa” – Ventiduesima puntata del 17 marzo 2019 – Tra gli ospiti : Claudio Bisio - Laura Boldrini - Ornella Vanoni - Patty Pravo - Alex Zanardi. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Ventiduesima puntata del 17 marzo 2019 – Tra gli ospiti: Claudio Bisio, Laura Boldrini, ...