Alcol test | soglie tasso alcolemico consentite e come evitare sanzioni

Un test prenatale per individuare la sindrome Alcolica fetale : È ora possibile capire, prima della nascita e con una semplice ecografia, se un bambino è affetto o meno da sindrome sindrome alcolica fetale (FAS), prima causa di ritardo mentale nel bambino delle società occidentali. A mettere a punto questo nuovo approccio diagnostico è stato un gruppo di ricercatori dell'Istituto di biologia cellulare e neurobiologia del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ibcn) e del Centro di riferimento ...

Un tuffo in piscina... con l'auto! Positiva all'Alcol test : La macchina è finita contro la recinzione di una casa abbattendola per finire la sua corsa nella piscina che per fortuna era ancora coperta da un grosso telone... è accaduto nella notte tra sabato e domenica a a Urago D'Oglio, in provincia di Brescia ad una ragazza di 27 anni che per fortuna se l'è cavata con lievi ferite. Dopo una sbandata improvvisa, la macchina è finita contro la recinzione di una casa abbattendola, e finendo la sua ...

“Operai Fincantieri molesti” - assessore chiede l'Alcol test dopo la pausa pranzo : La singolare proposta dell'assessore comunale di Genova Stefano Garassino per rispondere alle lamentele dio alcuni abitanti del capoluogo ligure per la continua presenza di operai molesti durante la pausa pranzo. Protesta la Fiom: "Proposta indegna, forse l'alcol test lo dovrebbero fare certi politici e l'assessore per primo.Continua a leggere

Fermato in bicicletta per l'Alcoltest - lui rifiuta di seguire le forze dell'ordine in caserma : assolto in tribunale : CRONACA - Aveva bevuto una birra, una Becks, per l'esattezza, e lo ha ammesso, dopo essere stato Fermato da una pattuglia dei carabinieri. R.M, 40 anni, circolava tranquillamentein sella alla sua ...

Savona - polizia ferma il pullman dei bimbi in gita : l’autista positivo all’Alcol test : La polizia stradale ha bloccato la gita scolastica di due scolaresche delle De Amicis di Savona perché l’autista, controllato dalla polizia stradale, è risultato leggermente positivo all’alcoltest. l’autista è stato multato mentre bambini e insegnanti sono tornati a scuola in attesa di trovare un nuovo autista e un nuovo bus.Continua a leggere

Risse - musica e Alcolici fino all’alba : chiuso definitivamente ‘Central’ a Testaccio : Roma – musica, luci, alcolici fino alle prime luci del mattino. E poi Risse. Il tutto nascosto dietro la facciata di un circolo culturale dal nome ‘Central’. Il locale delle irregolarita’ si trova a Testaccio ed e’ stato chiuso ieri, in modo definitivo, grazie all’intervento della Polizia. Una discoteca a tutti gli effetti per chiunque pagasse l’ingresso e diventasse socio, anche se non era ben chiaro di ...

Autista del pullman scolastico trovato positivo all'Alcol test : Un Autista di un bus scolastico è risultato positivo all'alcol test dopo essere stato fermato dalla Polstrada di Pistoia mentre procedeva sull'A11. In tutto erano 45 ragazzi sul pullman, tutti provenienti dal liceo scientifico di Vairano Patenora (Ce) che si trovavano in prossimità di Montecatini Terme per una gita scolastica. Il fattaccio è accaduto venerdì scorso, una chiamata è arrivata agli agenti della centrale operativa di Montecatini ...

