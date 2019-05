Vincent Lambert come Alfie | l’Onu chiede di non staccare la spina

vanityfair

(Di martedì 7 maggio 2019)il piccoloEvans, anche per un 42enne francese, l’ex infermiere psichiatrico, in stato vegetativo da oltre dieci anni, i medici dell’ospedale universitario di Reims hanno chiesto di interrompere i trattamenti che lo tengono in vita. E, anche in questo caso, i genitori non vogliono accettare la decisione e si battono perché l’équipe ospedaliera faccia marcia indietro.Ma adesso, dalla loro parte, si è schierato il Comitato ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (Committee on the Rights of Persons with Disabilities – CRPD), che sabato ha chiesto alla Francia di sospendere ogni decisione sullo stop alle cure, in attesa di un’audizione in merito. Una risposta alla disposizione del Consiglio di stato francese, che il 24 aprile aveva convalidato la decisione dei medici di sospendere nutrizione e idratazione.Il ministro francese della Salute, ...

