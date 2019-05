romadailynews

(Di martedì 7 maggio 2019) VIABILITÀMARTEDì’ 7 MAGGIO ORE 7:20 M.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO PRIMI RALLENTAMENTI SI REGISTRANO SUL RACCORDO ANULARE TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA. CODE SULLA DIRAMAZIONE PER NAPOLI TRA TORRENOVA ED IL RACCORDO ANULARE VERSO. INCOLONNATO ILANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO. SU VIA FLAMINIA CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO CODE SULLA TANTENZIALE EST TRA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. INCIDENTE SU VIA MATTIA BATTISTINI IN PROSSIMITÀ DI VIA BOCCEA, CODE E RIPERCUSSIONI NELL’AREA CIRCOSTANTE. LUNGO VIA AURELIA, CODE PERINTENSO, A PARTIRE DA VIA DELLA MONACHINA FINO ALLA CIRCONVALLAZIONE CORNELIA IN DIREZIONE ...

LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Raccordo Anulare code tra Casilina e Pontina >interna anche auto in panne altezza Pontina #luceverde - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via Laurentina Via di Trigoria e Viale dell'Umanesimo > Centro Città ­ #luceverde - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 07-05-2019 ore 07:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -