Terra | Pianeta in Evoluzione su Alpha in esclusiva per l’Italia l’8 e 15 maggio in

dituttounpop

(Di martedì 7 maggio 2019)insuin due seconde serate la docu-serie sull’della specie Arriva in prima tv assoluta sumercoledì 8 e mercoledì 15alle ore 22.40 “in” ( titolo originale Great Moments in Evolution) la serie in due puntate prodotta da ZDF Enterprised che racconta l’emozione dell’delle specie viventi.Tutto è iniziato con una singola cellula e nel corso di 4 miliardi di anni la vita si è evoluta in modo straordinario. Da quel momento, circa 1.8 milioni di specie viventi sono state scoperte e classificate. Ma ci sono tantissime altre specie che gli scienziati non hanno ancora scoperto e studiato. Le stime parlano di un numero che varia da 10 a 100 milioni, ancora da conoscere.Nel corso della prima puntata, in onda mercoledì 8, dal titolo “The wonder of Life” il pubblico conoscerà la diversità ...

Linkiesta : Sono sempre più le aziende che utilizzano la tecnica della coltura idroponica. Non ha bisogno di terra, pesticidi,… - elaisafrenk : RT @ultimenotizie: In tempi relativamente brevi un milione di animali e vegetali scompariranno dalla Terra e dagli Oceani, l'equivalente di… - monaco1927 : @LennyKrost Non vedo altri allenatori del suo livello che possano sedere sulla nostra panchina. Purtroppo, oggi sia… -