Tentato furto in Napoli-Cagliari | ma la partita non c' entra nulla | riguarda i seggiolini

Juve - Tentato furto in casa Bernardeschi durante il derby : sventato dalla fidanzata : TORINO - tentato furto nell'abitazione del calciatore Juventino Federico Bernardeschi, ieri sera a Torino durante il derby della Mole contro la Juventus . Mentre l'attaccante era in campo a cercare il ...

Bernardeschi - Tentato furto a casa del calciatore juventino : Brutta avventura per Federico Bernardeschi . Ieri sera ladri si sono introdotti nella sua abitazione a Torino durante il derby della Mole. Mentre l'attaccante era in campo a cercare il gol i ladri ...

Bernardeschi - Tentato furto a casa del calciatore juventino : la fidanzata mette in fuga i ladri : Brutta avventura per Federico Bernardeschi . Ieri sera ladri si sono introdotti nella sua abitazione a Torino durante il derby della Mole. Mentre l'attaccante era in campo a cercare il gol i ladri ...

Bernardeschi - Tentato furto a casa del calciatore juventino : la fidanzata mette in fuga i ladri : Brutta avventura per Federico Bernardeschi . Ieri sera ladri si sono introdotti nella sua abitazione a Torino durante il derby della Mole. Mentre l'attaccante era in campo a cercare il gol i ladri ...

Verona - Tentato furto in auto sventato grazie a un cittadino : sventato un altro furto a Verona, grazie alla fattiva collaborazione di cittadini pronti a contattare le Forze dell'Ordine e a segnalare loro anomalie. Dopo la pronta segnalazione di un cittadino alla Centrale Operativa della Questura scaligera, infatti un uomo è stato arrestato nel pomeriggio di sabato 6 aprile reo di aver tentato di scassinare un'auto. Il tentato furto Il fatto è stato commesso alla luce del sole da E.H.O., cittadino ...

Catanzaro - la Polizia Stradale arresta un uomo in flagranza di reato per Tentato furto aggravato di rame : Catanzaro " Nella serata di ieri, verso le ore 19.30 giungeva una segnalazione alla Centrale Operativa della Polizia Stradale relativa ad un soggetto sdraiato su un muro di delimitazione posto all'...

Tentato furto di mezzi pesanti - 'pizzicati' due romeni a Venafro : L'intervento dei carabinieri già nell'immediatezza del reato Venafro. La scorsa notte due romeni sono stati tratti in arresto dai carabinieri per Tentato furto aggravato in concorso di mezzi pesanti ...

Monte San Biagio : Tentato furto in banca - malviventi in fuga a mani vuote : tentato furto questa notte alla filiale di viale Europa dell'Unicredit a Monte San Biagio. Attorno alle ore 4:00 ignoti hanno tentato di forzare bancomat e ingresso principale con un arnese ma non ...