motorinolimits

(Di martedì 7 maggio 2019)sta vivendo un momento d’oro in MotoGP. Nel GP di Spagna, corso domenica 5 maggio a Jerez, Alex Rins è infatti salito per la seconda volta consecutiva sul, dopo la fantastica vittoria di Austin, in Texas. Il pilota di Barcellona ha portato laGSX-RR #42 del Team ECSTAR nella top 5 in … L'articolosulalMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

BarbaraPremoli : Suzuki ancora sul podio e aspetta tutti al Mugello - MotoriNoLimits : Suzuki ancora sul podio e aspetta tutti al Mugello - tuttoteKit : MotoGP 2019: #Suzuki sale ancora sul podio #tuttotek -