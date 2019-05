Malagò | Con Lottomatica deciso un intervento a Marcianise

Olimpiadi invernali Milano-Cortina - Malagò svela : “Tomba testimonial - Mogol e Morricone comporranno l’inno” : Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha presentato il progetto legato alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina ”Qualora vincessimo le Olimpiadi, ci sarà un presidente del Comitato organizzatore che sarà espressione del Coni, e Giorgetti ha detto che sarò io il presidente del Comitato organizzatore. L’amministratore delegato sarà invece un manager con skills internazionali concordate con gli Enti locali”. Lo ha ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Giovanni Malagò : “Se si vince vincono tutti - se si perde ci sarà invece il capro espiatorio” : “La vittoria ha molti padri, la sconfitta è orfana“: potrebbe riassumersi così il monito di Giovanni Malagò alla vigilia di una giornata molto importante per quanto concerne la candidatura olimpica per il 2026 di Milano-Cortina. Domani infatti ci sarà la presentazione ufficiale del dossier italiano. Domani mattina, alle ore 9.30 (e fino alle ore 10.00) il presidente del CONI sarà impegnato nella conference call Roma-Brisbane (Gold ...

Toto panchine : anche Malagò vorrebbe Conte alla Roma : Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha parlato dell’ipotesi che Antonio Conte possa sedere sulla panchina della Roma dalla prossima annata “Conte allenatore della Roma? Trovo fantastico ciò che ha detto Ranieri, ovvero che tutti lo vorrebbero, significa che gode di una stima significativa. Mi sembra comunque che la Roma con Ranieri stia facendo molto bene“. Sono le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò, a ...

'Vincere da Grandi' - Malagò a Marcianise con Maddaloni e Russo : Un pomeriggio di sport in piazza, alla presenza del sindaco di Marcianise, Antonello Velardi, per declinare praticamente il principio del diritto allo sport per tutti, fornendo un servizio alle ...

Fognini trionfa a Montecarlo - le congratulazioni di Malagò : le parole social del Presidente del Coni : Giovanni Malagò si è congratulato con Fabio Fognini dopo la vittoria del torneo ATP di Montecarlo: il post social del Presidente del Coni “#Pasqua tricolore grazie a una pagina di storia scritta con la classe e la consapevolezza di un vero numero 1! Applausi a un immenso #Fognini, re di Montecarlo, 51 anni dopo #Pietrangeli, 1° italiano a trionfare nel format #ATPMasters1000. Grazie @fabiofogna!#ItaliaTeam”. Ecco le parole ...

CONI - Giovanni Malagò relaziona la Giunta Nazionale sulla candidatura olimpica di Milano-Cortina : Si è tenuta oggi, anche alla presenza del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti, la Giunta Nazionale del CONI. Passaggio principale della seduta la relazione del presidente del CONI Giovanni Malagò sulla candidatura conGiunta Milano-Cortina per le Olimpiadi del 2026. L’assegnazione il 24 giugno a Losanna. Di seguito il comunicato integrale del CONI: “Si è tenuta questo ...

Malagò : “Il Napoli può passare il turno con l’Arsenal - ma serve la partita perfetta” : Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha parlato ai microfoni di Sky Sport, a margine di un evento al Foro Italico in vista della gara del Napoli contro l’Arsenal nel ritorno dei quarti di finale di Europa League, dichiarando: “E’ una partita molto complicata, quando uno perde 2-0 fuori casa deve fare la partita perfetta. Come ha fatto la Roma l’anno scorso con il Barcellona e come ha fatto la Juve con ...

Caso Bakayoko-Kessie - Milan contro Gravina : 'Ha ingigantito i toni'. Salvini : 'I problemi del calcio sono altri. Malagò : 'Decida la ... : I problemi del mondo e del calcio sono altr i. La cosa giusta l'ha detta Acerbi, 'finita li e ci vediamo in campo'. Per un Caso senza fine, almeno per ora.

Caso Acerbi – Malagò condanna il gesto di Kessie e Bakayoko : “vicenda da stigmatizzare - bella la reazione di Gattuso” : Giovanni Malagò ha detto la sua opinione sul gesto di Kessie e Bakayoko con la maglia di Acerbi: le parole del Presidente del Coni “Il Caso Kessie-Bakayoko? Si tratta di un episodio da stigmatizzare, che rientra sotto la giurisdizione esclusiva della giustizia sportiva, in possesso degli strumenti idonei per analizzarne il profilo e assumere i più corretti provvedimenti del Caso, in base a valutazioni in linea con i regolamenti ...

Tennis - botta e risposta Malagò-Binaghi! “Parole fuori luogo” - tuona il presidente del Coni : “allora tiri fuori le carte” : Malagò-Binaghi un duello che ha animato la giornata Tennistica che sarebbe dovuta essere di festa per le ottime notizie arrivate dal botteghino degli Internazionali d’Italia “Ho trovato assolutamente fuori luogo le parole di Binaghi in questo contesto“. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha replicato così alle riflessioni del numero uno della FederTennis, Angelo Binaghi, che elogiando la nuova società ‘Sport e ...

Internazionali Bnl d'Italia - Binaghi contro Malagò : è polemica sui fondi : Botta, risposta e controreplica per un rapporto che non sembra più idilliaco come un tempo. Protagonisti il presidente della Federtennis Angelo Binaghi e quello del Coni Giovanni Malagò durante e dopo ...

CONI - Angelo Binaghi rispone a Giovanni Malagò : “Bene che si parli dei criteri dei finanziamenti alle federazioni” : Angelo Binaghi, numero uno della FederTennis italiana, affida all’ANSA la replica alle parole di Giovanni Malagò, circa la ripartizione tra le varie federazioni sportive dei fondi statali per lo sport. Binaghi durante la presentazione degli Internazionali di Roma aveva affermato: “Finalmente i criteri dei finanziamenti alle federazioni saranno oggettivi, meritocratici e definiti“. Queste le nuove dichiarazioni di Angelo ...

Internazionali Bnl d'Italia - Binaghi contro Malagò : è polemica sui fondi : 'I contributi alle federazioni non c'entravano assolutamente nulla e le sue considerazioni non corrispondono al vero - ha aggiunto il capo dello sport italiano - Non capisco quali potrebbero essere ...