Gossip | Emanuele Trimarchi di U&D sulle agenti di Pamela Prati | ' Mi hanno rovinato'

(Di martedì 7 maggio 2019) Il settimanale "Chi", nel suo numero che uscirà mercoledì 8 maggio, ha raccolto lo sfogo di un personaggio famoso che in passato ha avuto a che fare con le due contestatedi. Stiamo parlando di, un ex corteggiatore di Uomini e Donne, che ha rilasciato delle dichiarazioni molto forti su Eliana Michelazzo ePerricciolo, le quali l'avrebbero seguito per circa un anno con la loro agenzia, causandogli grandi disagi e pensieri estremi.si sfoga: 'Coned Eliana l'anno più brutto della mia vita' L'ultimo numero di "Chi" ha dedicato ampio spazio ae alle sue chiacchierate nozze con Mark Caltagirone: l'anteprima che è stata resa pubblica in questi minuti, riguarda il toccante sfogo di una persona che ha avuto a che fare con ledella sarda qualche anno fa., ex corteggiatore e scelta di Anna ...

