Tabellini Serie C | i dati sugli spettatori dei Gironi B e C

Tabellini Serie C - il numero di spettatori dell’ultima giornata del Girone A : ALESSANDRIA-ALBISSOLA 3-0 – ALESSANDRIA (3-5-2): Pop 6; Gjura 6 (28′ st Gazzi sv), Panizzi 7, Sbampato 6.5 (43′ st Delvino sv); Gemignani 6 (28′ st Sartore), Gerace 7 (13′ st Gatto 6), Maltese 7, Bellazzini 7.5, Tentoni 6; Coralli 6 (43′ st Akammadu 6), De Luca 7.5. In panchina: Cucchietti, Scatolini, Zogkos, Santini, Gemignani, Sessa, Maggi, Rocco. Allenatore: Colombo 7 ALBISSOLA (4-3-1-2): Albertoni 7; ...

Spettatori Serie B - i Tabellini : buon pubblico a Cremona : Spettatori Serie B – Si sono giocate oggi importanti partite, valide per la 37^ giornata di Serie B. Vittoria fondamentale del Palermo ad Ascoli, crollo del Verona a Cittadella. Vittoria importante in chiave playoff per lo Spezia sul Crotone, pareggi in Venezia-Pescara e Cremonese-Brescia. ASCOLI-PALERMO 1-2 – ASCOLI (4-4-2): Lanni; Laverone, Valentini, Padella, D’Elia; Cavion, Addae (32′ st Frattesi), Casarini, ...

Spettatori Serie B - i Tabellini : grande festa a Brescia : Spettatori Serie B – Nella giornata di ieri si sono giocate importanti partite valide per il campionato di Serie B, successo contro l’Ascoli e promozione per il Brescia che torna nel massimo campionato italiano dopo otto anni. Momento sempre più difficile per l’Hellas Verona, ko contro il Livorno ed esonero di Grosso, al suo posto vicino Aglietti. Importante successo in chiave salvezza per il Foggia, 3-1 nel match davanti ...

Tabellini Serie C - il numero di spettatori dell’ultima giornata : Tabellini Serie C – Si è giocata una giornata importante valida per il campionato di Serie C, indicazioni soprattutto nel Girone C. In particolar modo spettacolo della Reggina che ha vinto sul campo della Vibonese e ha staccato il pass per i playoff, la squadra di Cevoli è sicura anche del settimo posto, solo un pareggio per la Casertana, la Cavese rimonta il Catania, finisce 2-2. CASERTANA-POTENZA 0-0 – CASERTANA (3-4-3): ...