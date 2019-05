Siria | padre Orsetti | salma a Erbil

Padre Paolo Dall'Oglio - il Corriere della sera : 'Subito ucciso - le sue ultime ore in Siria' : Non è più tornato e noi non abbiamo atteso tre giorni per denunciarlo al mondo. Per quello che sappiamo è sicuramente morto , probabilmente ucciso molto presto , nelle prime settimane, se non ...

Padre Paolo Dall'Oglio - il Corriere della sera : "Subito ucciso - le sue ultime ore in Siria" : Sarebbe stato "ucciso subito" Padre Dall'Oglio, il gesuita italiano scomparso sei anni fa in Siria, secondo quanto riporta il Corriere della sera. Una notizia agghiacciante in cui si ricostruiscono le sue ultime ore: "La mattina di quel 29 luglio 2013 Padre Paolo Dall'Oglio ha paura. L'appuntamento

Padre Paolo Dall'Oglio - le ultime ore in Siria : "Subito ucciso" : Padre Dall'Oglio, il gesuita italiano scomparso sei anni fa in Siria, fu con tutta probabilità "subito ucciso". Lo riporta un articolo pubblicato sul Corriere della sera.La mattina di quel 29 luglio 2013 Padre Paolo Dall'Oglio ha paura. L'appuntamento con Abu Lukhman è per le nove. Glielo hanno fissato il pomeriggio precedente i responsabili dell'Isis nei loro uffici ampi e luminosi del governatorato di Raqqa, dopo averlo rinviato ...

Recuperato il corpo di Lorenzo Orsetti - morto in Siria combattendo l'Isis. Il padre : "Ora vorremmo una tomba su cui piangerlo" : Il genitore del giovane foreign fighter ucciso mentre combatteva al fianco dei curdi: "Voleva essere sepolto laggiù"

Padre di Orsetti : "Voleva essere seppellito in Siria" : di Assunta Cassiano "La volontà di Lorenzo era quella di essere seppellito in Siria, ma nella sua lettera ha lasciato a noi genitori la possibilità di scegliere. Ci ha lasciato una doppia scelta e noi ...

Padre di Orsetti : "Voleva essere seppellito in Siria" : Roma, 19 mar. (AdnKronos) - di Assunta Cassiano "La volontà di Lorenzo era quella di essere seppellito in Siria, ma nella sua lettera ha lasciato a noi genitori la possibilità di scegliere. Ci ha lasciato una doppia scelta e noi in queste ore stiamo valutando, ma non abbiamo ancora preso una decisio

Lorenzo - fiorentino ucciso in Siria dall'Isis. Il padre : "Potrebbe essere sepolto là" : L'Isis ha ucciso un combattente italiano durante una battaglia in Siria . Miliziani in un video, come riferisce Site, il sito che monitora il jihadismo sul web, hanno mostrato i documenti e il corpo ...

Siria : padre Orsetti - orgogliosi di lui : ANSA, - FIRENZE, 18 MAR - "Siamo orgogliosi di lui, della scelta che ha fatto", "ma ora siamo distrutti dal dolore. Da un anno e mezzo, cioè da quando è partito, stavamo in angoscia, più contenti ...

Siria : padre Orsetti - orgogliosi di lui : ANSA, - FIRENZE, 18 MAR - "Siamo orgogliosi di lui, della scelta che ha fatto", "ma ora siamo distrutti dal dolore. Da un anno e mezzo, cioè da quando è partito, stavamo in angoscia, più contenti ...