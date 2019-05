Rizzoli sul VAR | “Il rigore di Napoli? Bisogna avere fiducia VAR aiuta ma non…”

forzazzurri

(Di lunedì 6 maggio 2019) In onda su Rai Sport il designatore arbitraleha difeso il progetto VAR, di cui è il responsabile. In merito al discussodi ieri sera al San Paolo dà ragione all’arbitro Chiffi. VAR – Secondo Nicolail sistemagli arbitri e va sfruttato. Le sue parole:“Il VAR è parte integrande del processo decisionale del direttore di gara. Dà la possibilità di rivedere le immagini che creano dubbi e va quindi sfruttato. Non elimina tutte le polemiche, mala direzione delle gare. A mio avvisoche ci sia voglia di ascoltare le motivazioni per le quali vengono presi certi giudizi, l’obiettivo finale è sempre quello di prendere la decisione giusta. Non possiamo essere i soli ad essere aperti a fare autocritica”.Su-Cagliari “imparare a fidarci della tecnologia e non di un arbitro o di una persona. Il ...

