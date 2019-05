Maltempo Molise | pioggia in collina e neve in montagna

Maltempo in Molise : temperature a picco - neve in montagna e pioggia in collina : In Molise oggi giornata all’insegna di freddo, pioggia e neve a quote superiori ai 1.200 metri. Leggere nevicate si sono registrate a Capracotta (Isernia), 1.421 metri, e in altre zone dell’entroterra. Segnalata pioggia sulla costa e nelle zone collinari. La colonnina di mercurio è scesa a picco nell’arco di pochi giorni. A Isernia la minima questa notte è stata +2°C, a Campobasso +4°C. L'articolo Maltempo in Molise: ...