Maltempo | danni e disagi in Sicilia | fermi collegamenti isole minori

Maltempo Toscana - Confagricoltura : allarme gelo - “si temono danni irreparabili” : allarme gelo in Toscana: dopo le nevicate a bassa quota di ieri, l’attenzione è rivolta alle temperature delle prossime ore. “Se stanotte la colonnina di mercurio scenderà di nuovo sotto lo zero, sarà un disastro“, spiega Francesco Miari Fulcis, presidente di Confagricoltura Toscana. “Se la perturbazione di origine artica nelle ore notturne non ci darà una tregua, tutte le nostre coltivazioni saranno danneggiate in ...

Maltempo sferza l’Italia da Nord a Sud : un morto e un disperso. Coldiretti : milioni di euro di danni : Un’intensa ondata di Maltempo ha investito tutta la Penisola, isole comprese, con freddo, piogge e venti forti. Le intemperie hanno colpito l’Italia da Nord a Sud causando vittime e danni. Tragedia nella riserva dello Stagnone a Marsala, in provincia di Trapani, dove un turista tedesco è morto mentre faceva kitesurf. L’uomo, da quanto è emerso dall...

Maltempo di primavera sull'Italia : incidenti e danni - due dispersi : Non accadeva da 62 anni: fu infatti nel 1957 l'ultima ondata di freddo a maggio, in piena primavera. Un'appendice di inverno che sta flagellando con pioggia, vento e neve tutta la penisola. Una forte ...

Maltempo : nel Bresciano danni a vigneti e serre : vigneti e alberi abbattuti, serre di vivai scoperchiate e prati di erbai sferzati dalla furia dei vortici d’aria. Questa la situazione descritta dai tecnici di Coldiretti che stanno lavorando nella parte occidentale del lago di Garda tra Lonato del Garda, Padenghe sul Garda, Soiano, Moniga del Garda e Salo’. “Al momento – spiega Coldiretti – nella zona di Lonato del Garda colpiti i prati di erbai, con il loietto ...

Maltempo in Italia : cadono calcinacci sul Duomo di Vigevano - danni sul Garda. FOTO : Maltempo in Italia: cadono calcinacci sul Duomo di Vigevano, danni sul Garda. FOTO Temporali e grandine sul Nord del Paese hanno creato vari disagi su strade ed edifici. Nevica sulle Dolomiti, vigneti abbattutti dalle forti raffiche di vento. Un turista è morto a Marsala, un disperso nel Mincio, vicino a Mantova. (GLI AGGIORNAMENTI ...

Maltempo - Coldiretti : milioni di danni - piante e serre distrutte : Roma, 5 mag., askanews, - Vigneti e alberi abbattuti, serre scoperchiate, vivai distrutti in Lombardia nel Bresciano mentre in Emilia Romagna si segnalano campi allagati e serre divelte ma danni si ...

Maltempo - auto nel fiume Mincio : disperso. Coldiretti denuncia : milioni di euro di danni : Italia nella morsa del Maltempo che sta provocando danni e disagi. Al momento si segnala un disperso nel Mantovano. Era a bordo di un’auto insieme ad altre quattro persone. La vettura è finita nel fiume Mincio questa mattina a Pozzolo, frazione del comune di Marmirolo, in provincia di Mantova. Quattro si sono salvate mentre una risulta ancora dispe...

Maltempo in Italia - cadono calcinacci sul Duomo di Vigevano - danni sul Garda. FOTO : Maltempo in Italia, cadono calcinacci sul Duomo di Vigevano, danni sul Garda. FOTO Temporali, grandine e neve hanno colpito le Regioni settentrionali creando vari problemi sulle strade e negli edifici. Nevica sulle Dolomiti, alberi e vigneti abbattutti dalle forti raffiche di vento (GLI AGGIORNAMENTI IN ...

Maltempo : vigneti e alberi abbattuti - milioni di euro di danni : vigneti e alberi abbattuti, serre scoperchiate, vivai distrutti in Lombardia nel Bresciano mentre in Emilia-Romagna si segnalano campi allagati e serre divelte ma danni si contano a macchia di leopardo in tutte le aree colpite dall’ondata di Maltempo che si è manifestata anche con un brusco abbassamento della temperatura che rischia di compromettere la produzione di frutta che si sta appena iniziando a raccogliere, con perdite di milioni ...

Maltempo Veneto : gravi danni all’agricoltura nel Veronese : Il Maltempo che la scorsa notte ha colpito la provincia di Verona ha causato disagi alla viabilità e danni all’agricoltura, soprattutto la fascia di pianura e colline che va dal basso Lago di Garda a Bardolino, fino a San Bonifacio e poi a nord verso Caldiero e Soave. “Le coltivazioni sono state colpite da grandine abbondante accompagnata da forte vento” ha spiegato Michele Marani, direttore del Codive, il Consorzio di ...

Maltempo in Italia : danni sul lago di Garda - chiuso Duomo di Vigevano | : Pioggia e temporali hanno colpito soprattutto il Nord del Paese. Decine di alberi sono caduti sul lungolago del Garda. Chiusa temporaneamente la strada che collega Desenzano e Lonato. Neve al Brennero,...

Maltempo in Italia : bufere e danni sul lago di Garda - neve al Brennero - : Pioggia e temporali hanno colpito soprattutto il Nord del Paese. Decine di alberi sono caduti sul lungolago del Garda. Chiusa temporaneamente la strada che collega Desenzano e Lonato

Maltempo in Italia : bufere e danni sul lago di Garda - neve al Brennero : Maltempo in Italia: bufere e danni sul lago di Garda, neve al Brennero Pioggia e temporali hanno colpito soprattutto il Nord del Paese. Decine di alberi sono caduti sul lungolago del Garda. Chiusa temporaneamente la strada che collega Desenzano e Lonato Parole chiave: ...

Maltempo in Lombardia : bufera di vento e pioggia - danni sul lago di Garda : Una vera è propria bufera di vento e pioggia si sta abbattendo in queste ore sulla provincia di Brescia e in particolare sul lago di Garda con raffiche di vento superiore ai cento chilometri orari. Decine di alberi sono stati abbattuti nella notte e la strada che collega Desenzano e Lonato sul lungolago è stata temporaneamente chiusa per permettere ai vigili del fuoco di liberare la carreggiata. Il Garda in più punti a sud del bacino è uscito ...