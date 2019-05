Maltempo | Coldiretti | “A rischio verdure e ortaggi in Lucchesia e Garfagnana”

meteoweb.eu

(Di lunedì 6 maggio 2019) L’anomala ondata diaccompagnata da gelo e neve mette ai raccolti didell’alta Garfagnana e dellae preoccupa gli agricoltori. I più pensierosi sono gli apicoltori: il freddo sta bloccando la fioritura dell’acacia e delle altre varietà con conseguenze per la prossima produzione.E’ quanto emerge dal primo monitoraggio dellaLucca sugli effetti nelle campagne dell’ondata artica di, vento forte e neve con l’arrivo del vortice polare. La neve è caduta su diversi comuni della Garfagnana come Vagli Sotto, Careggine, da Villa Collemandina, Castiglione di Garfagnana ma anche Bagni di Lucca e Barga.“Le temperature sotto zero – spiega Maurizio Fantini, direttoreLucca – danneggiano le coltivazioni invernali ma anche su viti e prodotti del sottobosco come i ...

