Io sono un guerriero | la poesia di Giuseppe sul cancro diventa virale

ilgiornale

(Di lunedì 6 maggio 2019) Francesca Bernasconi Laè stata pubblicata sul profilo Facebook dell'Istituto di tumori di Napoli. Migliaia i commenti e le condivisioni"Ioune combatto con forza, iounarruolato in una battaglia che mai avrei voluto combattere". Ilsi chiamaCapozzi, 55 anni, e la sua lotta è quella contro un tumore, che l'ha colpito prima a un polmone e poi al cervello.ha deciso di pubblicare unasul profilo Facebook dell'Istituto dei tumori di Napoli Fondazione Pascale, dove racconta la sua battaglia contro un nemico silenzioso, che è "fort assai" e che "sta semp cù mmè". E quelle parole, con cui prova a descrivere il suo stato d'animo,te virali: in pochi giorni il post ha superato il 10mila "mi piace" e raccolto oltre 500 commenti e quasi 5mila condivisioni.Una miriade di persone si...

SkyTG24 : 'Ho combattuto come un guerriero, mi sono aggrappato alla vita con tutte le mie forze'. La commovente lettera scrit… - VanityFairIt : «Ho combattuto come un guerriero, mi sono aggrappato alla vita con tutte le mie forze, così come giorno dopo giorno… - ice_queen_02 : Mi sono resa conto che dicono che Approdo verrà bruciata da Daenerys, ma se viene bruciata Approdo come può Jon ucc… -