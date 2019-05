In attesa del summit con la Juve | il PSG starebbe tentando Allegri con un' offerta monstre

Blastingnews

(Di lunedì 6 maggio 2019) Lantus, vinto l’ottavo scudetto consecutivo e fuori dalla Champions League, sta pensando alla stagione prossima. La priorità al momento è stabilire se al timone ci sarà ancora Massimilianoe solo quando se ne avrà la certezza, allora si andrà sul mercato per cercare qualche pedina di spessore che possa dare uno scossone ad un gruppo che, nonostante Cristiano Ronaldo, è diventato abitudinario.Aspettando ilSubito dopo l’eliminazione europea, avvenuta per mano dell’Ajax, Andrea Agnelli ha confermato l’attuale tecnico, ma da allora non ha più proferito parola sull'argomento, mentre Max ha ribadito più volte che il sodalizio andrà avanti. Per fugare ogni dubbio si aspetta il previstotra la dirigenza e l’allenatore che appare imminente, ma non accadrà sicuramente nei prossimi due giorni perché il presidente si trova a Madrid per partecipare, in qualità di ...

