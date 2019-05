Col mio fidanzato ho cucinato e mangiato un uomo! Il racconto choc di una 12enne ai compagni

Girl, 12, told classmates she ate human flesh after she vanished with 'cannibal' https://t.co/LiKm0rJXpo — Zazoom Social News (@zazoomblog) May 6, 2019

La vicenda in Russia dove una ragazzina di 12 anni avrebbe raccontato ai suoi nuovi compagni di scuola cosa avrebbe fatto con il suo ex, un 22enne morto prima di poter affrontare un processo per omicidio, pedofilia e cannibalismo. I genitori degli altri ragazzi chiedono la sua espulsione da scuola. La ragazzina dice avercarne umana insieme a Arkady Zverev, quello che descrive come il suo "", un ventiduenne accusato di cannibalismo, pedofilia e omicidio morto prima di poter essere processato. Ora, come si legge sui tabloid britannici, le famiglie degli altri ragazzini che frequentano la scuola della giovane si sarebbero lamentati perché i loro figli non avrebbero dovuto conoscere la storia di quella ragazza. Da parte sua Antonina Tsibulevskaya, direttore dell'orfanotrofio, avrebbe tentato di difendere la ragazza e spiegato che sarebbero stati altri compagni ad avvicinarsi a lei e fare domande sulla storia di cannibalismo.