Il figlio di un boss al sit-in per Noemi “I camorristi devono sparire da Napoli” 

Napoli in piazza contro la camorra - c'è anche il figlio di un boss : «I camorristi fanno una vita di merda - quella che meritano» : «I figli dei camorristi non vivono bene e i camorristi fanno una vita di merda, da cane, quella che meritano». A parlare è Antonio Piccirillo, 23 anni, che porta sulle spalle il...

Il figlio di un boss in piazza per DisarmiAmo Napoli : "Dissociamoci dai nostri padri camorristi" : È sceso per la prima volta in piazza, insieme agli altri cittadini di Napoli, per gridare “no” alla camorra. Antonio Piccirillo è figlio di un boss, ma ha deciso di vivere in maniera diversa dal padre. Nel corso della manifestazione DisarmiAmo Napoli - organizzata dopo la sparatoria in cui sono rimaste ferite tre persone, tra cui una bambina di quattro anni - è intervenuto per invitare i figli degli altri ...

Bari - figlio di boss per la sua prima comunione arriva in chiesa in Ferrari : Il giorno della sua prima comunione, il figlio di un noto boss di Bari, del quartiere Libertà, ha stupito parenti, amici e conoscenti, arrivando in chiesa con una macchina di lusso: in Ferrari. Il padre del bambino, che si trova attualmente in carcere, non ha potuto assistere alla celebrazione, poiché i giudici gli hanno negato il permesso di assistervi. A diffondere questa notizia, che ha destato non poco clamore e anche numerose polemiche, è ...

