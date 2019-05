I dispositivi smart home ci stanno spiando? Per il controspionaggio c’è IoT Inspector

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2019) I prodottisono un successo, ma a più riprese sono state evidenziate criticità relative alla privacy, in particolare il rischio che questi manufatti tecnologici possano spiare gli utenti. Un gruppo di ricercatori della Princeton University ha creato IoT, un’app web che consente di monitorare fino a 50per laper vedere che cosafacendo.IoTsi installa da questo link, al momento è stato testato per i computer con sistema operativo Mac OS (marcati Apple). La versione per Windows esiste, ma non è ancora stata testata: gli sviluppatori invitano a inscriversi in lista d’attesa per essere avvisati non appena sarà disponibile. Con i Mac, per l’installazione è richiesta la presenza di un browser Firefox o Google Chrome (non funziona con Safari).L’obiettivo dei ricercatori è aiutare i consumatori a conoscere ...

