Concorso dirigenti scolastici | massimo 86 punti per il colloquio sulle materie d' esame

Concorso dirigenti scolastici : costituito il movimento 'Trasparenza e merito' : L'ultima tappa del Concorso per dirigenti scolastici, partito nel 2018 con la prova preselettiva e con la prova scritta, dovrebbe iniziare il 20 maggio 2019, ma le polemiche che stanno accompagnando l'iter della selezione rischiano di trasformarsi in uno stop con uno strascico di ricorsi contro il Miur. Sono diverse le irregolarità che lamentano i candidati esclusi, tanto da costituirsi in un movimento per ripristinare i presunti diritti ...

Concorso dirigenti scolastici : dall’8 maggio visione elaborati - il 20 inizio prove orali : Il Concorso per dirigenti scolastici sta volgendo al termine, infatti, a partire dal prossimo lunedì 20 maggio prenderanno inizio gli orali. I candidati che supereranno le prove orali con un punteggio minimo di 70/100 saranno inseriti nelle graduatorie di merito, dalle quali a partire dal prossimo primo settembre 2019 avverranno le prime assunzioni con contratto a tempo indeterminato dei nuovi dirigenti scolastici (ciò permetterà di mettere fine ...

Concorso pubblici nella regione Calabria; varie figure ricercate tra cui dirigenti biologo : Buone notizie, per chiunque è alla ricerca di un posto lavoro nel settore della sanità. Infatti è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale la ricerca per l'assunzione a tempo indeterminato di sette dirigenti biologo. In particolare nel reparto di Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche), presso il grande ospedale Metropolitano di Bianchi-Melacrino-Morelli Reggio Calabria. I particolari del bando In esecuzione della delibera ...

Concorso dirigenti scolastici - prova orale : 82 punti per colloquio : È stata attivata lo scorso lunedì 8 aprile la funzione di Istanze Online che permette ai candidati che hanno superato la prova scritta del Concorso per dirigenti scolastici di dichiarare i titoli in proprio possesso (sebbene, alcuni non andranno presentati). Il termine ultimo per l'inserimento dei titoli, che dovranno fare riferimento alla data del 29 dicembre 2017, è previsto per il prossimo mercoledì 24 aprile. Al termine della procedura di ...

Concorso dirigenti scolastici : dall'8 aprile dichiarazione titoli - la prova orale a maggio : I candidati ammessi a sostenere la prova orale del ClConcorso per dirigenti scolastici (che sono pari a 3.795) dovranno, a partire dal prossimo lunedì 8 aprile, effettuare la dichiarazione dei titoli posseduti tramite Istanze Online, così come specificato nella nota numero 13277 del 02/04/2018. I titoli da dichiarare sono quelli culturali, di servizio, professionali e di preferenza (non sono invece documentabili: pubblicazioni, articoli, libri o ...

Concorso 150 dirigenti Agenzia delle Entrate : rinviato a luglio il diario della preselettiva : La pubblicazione del diario delle prove del Concorso 150 dirigenti Agenzia delle Entrate è stata rinviata. Il 5 luglio 2019 avremo notifica della data e della sede della prova preselettiva, attivata per esubero dei candidati iscritti. Ricordiamo che i due bandi prevedono la selezione di: 150 dirigenti da destinare alla direzione di uffici preposti ad attività di gestione, riscossione e contenzioso dei tributi; 10 dirigenti da destinare alla ...

Concorso 150 dirigenti Agenzia delle Entrate : oggi il diario delle prove in Gazzetta : oggi sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il diario delle prove del Concorso 150 dirigenti Agenzia delle Entrate, in cui si verrà a conoscenza dell’attivazione della preselettiva per esubero dei candidati o delle date della prova scritta. Ricordiamo che i due bandi prevedono la selezione di: 150 dirigenti da destinare alla direzione di uffici preposti ad attività di gestione, riscossione e contenzioso dei tributi; 10 dirigenti da ...

Concorso dirigenti Scolastici : pubblicato elenco ammessi. Da maggio la prova orale : Ieri, sul sito del Ministero dell’Istruzione, è stato pubblicato l’elenco degli ammessi alla prova orale del Concorso Dirigenti Scolastici. Nei prossimi giorni si procederà al coordinamento dei candidati nelle varie commissioni per lo svolgimento della prova, che si terrà dal mese di maggio e non oltre l’inizio degli esami di Stato della Scuola Secondaria di II grado. Vediamo assieme le indicazioni contenute nel decreto. Tutte ...

Concorso dirigenti scolastici : supera la prova scritta il 40% dei candidati : Il Miur ha da poco pubblicato l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del Concorso per dirigenti scolastici da immettere nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali. I candidati che hanno sostenuto lo scorso ottobre 2018 la prova scritta sono stati pari a 9.376, quelli che l'hanno superata sono pari a 3.795 per cui è stato ammesso all’orale poco più del 40,47% degli aspiranti I vincitori di tale Concorso saranno 2.900, ...

Concorso dirigenti scolastici : oggi possibile pubblicazione degli ammessi all'orale : Si è conclusa ieri, 26 marzo, la fase di abbinamento dei codici ai nominativi dei candidati che hanno sostenuto lo scorso ottobre la prova scritta del Concorso per dirigenti scolastici. oggi, 27 marzo 2019, con molta probabilità il Miur potrebbe pubblicare l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale. In ogni caso, gli ammessi all'orale riceveranno comunicazione all'indirizzo email indicato in fase di domanda. Tutti i candidati che ...