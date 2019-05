Classifica ATP | balzo per Berrettini nel ranking | primo sempre Djokovic

sportfair

(Di lunedì 6 maggio 2019) Matteoha fissato in questa settimana il suo best, il tennista azzurro al 31° posto dopo la finale di Monaco Si registrano due sole variazioni nella top ten Atp con Novaksaldamente in testa per la 26esima settimana consecutiva davanti a Rafa Nadal. Sul terzo gradino del podio torna Roger Federer che scavalca Alexander Zverev, quinto Domininic Thiem, quindi Kevin Anderson, Kei Nishikori e Juan Martin Del Potro. Recupera una posizione ed è nono il Next Gen Stefanos Tsitsipas grazie al successo all’Estoril mentre scivola in decima posizione John Isner. Per quanto riguarda gli italiani, Fabio Fognini, al 12esimo posto (suo best), è ildegli azzurri, alle sue spalle è stabile Marco Cecchinato, 19esimo. La finale a Monaco di Baviera, la seconda nel giro di otto giorni, fa fare undi sei posizioni a Matteoche con il ...

