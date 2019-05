Blastingnews

(Di lunedì 6 maggio 2019) A differenza delle altre lezioni di cinema dell’edizione del Bif&st – Bari International Film Festival, in quella diil pubblico èil vero protagonista grazie alle continue interazioni con l’romano che ha raccontato la propria carriera con la solita ironia e quel disincanto che è una caratteristica peculiare dei personaggi da lui interpretati. Che la mattinata avesse preso una piega diversa dal solito lo si è capito sin dalla proiezione che ha anticipato la masterclass:non ha scelto un classico lungometraggio d’autore oppure un grande successo commerciale, ma una piccola commedia come “Non pensarci” di Gianni Zanasi (2008) spiegando l’insolita decisione con il fatto che si sente molto legato a questo film ed al personaggio di Stefano Nardini che "riesce a schivare in modo buffo tutti i colpi che la vita gli riserva".Unche ha ...

vincecamaggio : Bif&st, Valerio Mastandrea: ‘Sono diventato attore quasi per caso, mi manca la gavetta’ - mario_palmisano : RT @nastridargento: L'edizione 2020 del Bif&st sarà dedicata a Monicelli. I numeri del successo di quest'anno - nastridargento : L'edizione 2020 del Bif&st sarà dedicata a Monicelli. I numeri del successo di quest'anno -