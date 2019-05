Ascolti tv | vince Che tempo che fa di Fabio Fazio con 4 milioni di telespettatori

Ascolti Tv 5 maggio 2019 - Fazio vince la serata ma in scia ci sono Le Iene da record : Ascolti Tv di domenica 5 maggio 2019. Su Rai1 Che Tempo Che Fa sfiora i 4 milioni di media spettatori e il 16% di share. Tra gli ospiti della serata anche Alessia Marcuzzi. Il Tavolo fa il 13,4%. Su ...

Ascolti TV | Venerdì 3 maggio 2019. Ciao Darwin vince con il 20.6%. La Corrida 17.8% - Quarto Grado 6% - Propaganda Live 5.1% : Ciao Darwin 8 Su Rai1 La Corrida ha conquistato 3.896.000 spettatori pari al 17.8% di share. Su Canale 5 Ciao Darwin 8 ha raccolto davanti al video 3.981.000 spettatori pari al 20.6% di share (l’ultimo segmento, in onda dalle 24.40 alle 24.46, ha registrato 1.717.000 spettatori con il 20.5% di share). Su Rai2 Avengers: Age of Ultron ha interessato 1.370.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia 1 Momentum ha catturato ...

Ascolti tv - Ciao Darwin vince di misura su La corrida : Vittoria di misura per Ciao Darwin 8 su Canale 5, che ieri ha registrato 3 milioni 981 mila telespettatori, con uno share del 20,58%. Su Rai1 i “dilettanti allo sbaraglio” de “La corrida” hanno raggiunto 3 milioni 896 mila telespettatori e uno share pari al 17.8%. Nel resto della prima serata Rai, su Rai2 il film “Avengers: Age of Ultron” è stato visto da 1 milione 370 mila telespettatori (5.9%), mentre su ...

Ascolti Tv 3 maggio 2019. Torna e rivince Bonolis. Conclusa la stagione di Gomorra : Ascolti Tv di venerdì 3 maggio 2019 . Su Canale 5 Ciao Darwin 8 sfiora la media di 4 milioni di spettatori e vince la serata con il 20,6% di share. Su Rai1 La Corrida si avvicina ai 3,9 milioni pari ...

Ascolti Ciao Darwin e La Corrida : Bonolis vince anche dopo lo stop : Paolo Bonolis torna con Ciao Darwin 8 e vince contro La Corrida di Carlo Conti dopo 14 giorni di stop per via del megaponte, Paolo Bonolis torna e vince la gara degli Ascolti contro Carlo Conti. Per Ciao Darwin 8 i telespettatori sono 3.981.000 pari al 20.6% di share, che bastano per superare La Corrida. Il programma di Bonolis, ancora vincitore, soffre la pausa forzata e scende per la prima volta in questa edizione sotto i 4 milioni, ...

Ascolti TV | Venerdì 3 maggio 2019. Ciao Darwin vince con il 20.6%. La Corrida 17.8% - Quarto Grado 6% - Propaganda Live 5.1% : Ciao Darwin 8 Su Rai1 La Corrida ha conquistato 3.896.000 spettatori pari al 17.8% di share. Su Canale 5 Ciao Darwin 8 ha raccolto davanti al video 3.981.000 spettatori pari al 20.6% di share. Su Rai2 Avengers: Age of Ultron ha interessato 1.370.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia 1 Momentum ha catturato l’attenzione di 900.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 Truman – Un Vero Amico è per sempre ha raccolto davanti al video ...

Ascolti tv - Mentre ero via vince con 5.3 milioni di telespettatori : Con 5.343.000 telespettatori e uno share del 23,22% la penultima puntata di Mentre ero via si aggiudica gli Ascolti della prima serata del 2 maggio. La fiction di Rai1 con Vittoria Puccini ha doppiato i telespettatori del film di Canale 5, La fredda luce del giorno, (2.167.000 pari al 9,44%). Ascolti tv prime time Terzo gradino del podio per Italia 1 che con la quarta puntata di Colorado ha conquistato 1.448.000 telespettatori e il 7,28% di ...

Ascolti Tv 2 maggio 2019 - vince Mentre ero Via. Chiude in bellezza il Costanzo Show - bene Colorado - la Carrà sotto il 4% : Ascolti Tv di giovedì 2 maggio 2019. Su Rai1 oltre 5 milioni e 300 mila spettatori di media per la fiction Mentre ero Via pari al 23,2% di share. Su Canale 5 La Fredda luce del Giorno 2,1 milioni e 9,...

Ascolti - il concertone meglio dell'anno scorso ma il calcio vince su tutto : Ottimo risultato per la seconda semifinale di Champions League, Barcellona - Liverpool trasmessa ieri su Rai1 con quasi 5 milioni di spettatori, che ha stravinto il prime time. Sono stati infatti 4 ...

Ascolti TV | Martedì 30 aprile 2019. The Voice vince con l’11.4%. L’Aquila cala al 9.4% - battuta anche da Le Iene (10.6%) e dal film di Canale 5 (9.7%) : Giorgio Marchesi e Donatella Finocchiaro Su Rai1 L’Aquila – Grandi Speranze ha conquistato 2.152.000 spettatori pari al 9.4% di share. Su Canale 5 Il 7 e l’8 ha raccolto davanti al video 2.221.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Rai2 The Voice ha interessato 2.430.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Italia 1 Le Iene ha catturato l’attenzione di 1.835.000 spettatori (10.6%). Su Rai3 #CartaBianca ha ...

Ascolti Tv 30 aprile 2019 - vince The Voice. Clamoroso flop di Rai1. Bene Le Iene e le soap di Rete4 : Ascolti Tv di martedì 30 aprile 2019. La prima serata è stata vinta da Rai2 con The Voice . Il talent musicale condotto da Simona Ventura è stato seguito da una media di 2.430.000 spettatori pari all'...

Ascolti The Voice di ieri : Simona Ventura vince contro tutti : The Voice of Italy 2019, Ascolti 30 aprile: Simona Ventura si aggiudica la vittoria Complici i flop di Rai1 e Canale5, è Simona Ventura a vincere la prima serata di ieri, martedì 30 aprile, con il suo The Voice of Italy che totalizza 2.430.000 telespettatori e l’11.4% di share. Bastano dunque questi Ascolti e un 11% per aggiudicarsi la serata. Gli Ascolti del talent musicale di Rai2 sono stabili rispetto a settimana scorsa, quando aveva ...

Ascolti TV | Martedì 30 aprile 2019. The Voice vince con l’11.4%. L’Aquila cala al 9.4% - battuta anche da Le Iene (10.6%) e dal film di Canale 5 (9.7%) : Giorgio Marchesi e Donatella Finocchiaro Su Rai1 L’Aquila – Grandi Speranze ha conquistato 2.152.000 spettatori pari al 9.4% di share. Su Canale 5 Il 7 e l’8 ha raccolto davanti al video 2.221.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Rai2 The Voice ha interessato 2.430.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Italia 1 Le Iene ha catturato l’attenzione di 1.835.000 spettatori (10.6%). Su Rai3 #CartaBianca ha ...

Ascolti tv : Il Commissario Montalbano vince in replica - ma cresce il Grande Fratello 2019 : Ascolti tv, prime time Il Commissario Montalbano continua a vincere e nonostante si trattasse di una puntata della celebre fiction risalente al 2002 (quarta stagione) già ampiamente andata in replica su Rai1. L’episodio con Luca Zingaretti L’odore della notte, trasmesso dal primo canale della Rai, ha infatti conquistato il prime time con 5.644.000 telespettatori e uno share del 24,2%. Secondo gradino del podio, a Grande distanza, per ...