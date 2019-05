ansa

(Di lunedì 6 maggio 2019), 6 MAG -per unosospetto nel centro di, in via degli Speziali, nelle vicinanze di piazza della Repubblica. La zona è stata isolata e sul posto stanno intervenendo ...

GiaPettinelli : Allarme bomba per zaino a Firenze - Toscana - - firenze_today : Allarme bomba per zaino abbandonato in centro a Firenze - gonews -