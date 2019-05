Adam Sky è morto dissanguato dopo un incidente La causa della morte

termometropolitico

(Di lunedì 6 maggio 2019)Sky èun. LaIl dj e producer di 42 anniSky,Neat è il suo vero nome, èa Kuta-Bali. Are la suaè stato unmotivato dalla volontà di soccorrere una sua amica, all’interno del resort dove si trovavano per trascorrere alcuni giorni di vacanza.Sky, le dinamiche del tragicoLa vittima, nell’andare in soccorso di una sua amica caduta nei pressipiscina all’interno del resort, non si è accortopresenza di una vetrata.averla colpita con violenza una parte di essa ha reciso un’arteria e provocato laper dissanguamento. Una scena davanti alla quale si è ritrovato il personalestruttura non accortosi di nulla, se non qualche oraAl contrario non ci sono state conseguenze gravi per l’amica del dj che non è ...

SkyTG24 : Adam Sky, il dj è morto a Bali per salvare un'amica - zazoomnews : Adam Sky dj muore dissanguato in resort a Bali: cercava di aiutare unamica un vetro gli ha reciso arteria - #muore… - InterNapoli : Lutto nel mondo della musica, morto il noto Dj Adam Sky #AdamSky su -