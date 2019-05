Trento | blitz dei fan di Greta Thunberg a favore dei migranti

ilgiornale

(Di domenica 5 maggio 2019) Roberto Vivaldelli Il coordinamento Fridays For Future (Fff) di, nato grazie all'attivista svedese, ha organizzato un presidio adeiospitati presso la residenza Fersina di via al Desert. "Solidali con chi scappa dalle devastazioni"i fan discendono in campo per i. Il movimento internazionale Fridays For Future che si ispira all’attivista svedesee che chiede “un cambio di paradigma” sul cima “per garantire un futuro alle prossime generazioni”, presente in Italia in più di 70 province con oltre 100 gruppi, ha organizzato, nel tardo pomeriggio di venerdì, un presidio adeiospitati presso la residenza Fersina di via al Desert aCome spiega il quotidiano L’Adige, l'iniziativa è stata promossa da una decina di studenti appartenenti al coordinamento di Fridays For ...

