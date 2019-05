Salvini a testa in giù E il ministro annuncia querela

Salvini contestato a Scandicci - lui contrattacca : “Faremo un museo per panda e comunisti - specie in via d’estinzione” : “Faremo a Scandicci un museo per proteggere panda e comunisti specie in via di estinzione”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini durante un comizio a Scandicci per rispondere alle contestazioni di un gruppo di cittadini che ha mostrato il proprio dissenso al leader della Lega. L'articolo Salvini contestato a Scandicci, lui contrattacca: “Faremo un museo per panda e comunisti, specie in via d’estinzione” proviene da Il ...

Salvini contestato a Modena - scontri polizia e coro di Bella Ciao : L'articolo Salvini contestato a Modena, scontri polizia e coro di Bella Ciao proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Salvini contestato a Modena - scontri polizia e coro di Bella Ciao : Modena, 3 mag., askanews, - Lancio di sassi e scontri con la polizia a Modena, dove Matteo Salvini ha fatto tappa nel corso del suo tour elettorale in Emilia Romagna.La polizia ha risposto con cariche,...

Salvini contestato a Modena commenta : 'Sono solo 4 zecche' : Il leader leghista Matteo Salvini è stato contestato a Modena. Al presidio collettivo organizzato contro la visita del leader leghista in città, un gruppo di attivisti del centro sociale Guernica ha ...

Modena - manifestanti contestano Matteo Salvini - lui risponde : 'Fatevi meno canne' : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, oggi pomeriggio, ha fatto tappa a Modena. Il suo arrivo nella città emiliana, però, è stato segnato da forti tensioni. Alcuni manifestanti vicini ai centri sociali hanno anche lanciato sassi ed altri oggetti. Sul palco, il leader della Lega, ha ripreso i contestatori invitandoli a sostituire le canne con "qualche uovo sbattuto della nonna". Il comizio di Modena Oggi, Matteo Salvini, è stato impegnato nel ...

Comizio di Salvini a Modena : lancio sassi - contestazioni - cariche della polizia e un ferito : Nuovi scontri a Modena nella zona di Novi Sad al presidio del collettivo Guernica e studenti organizzato per protestare contro la visita di Matteo Salvini in città: cariche delle forze dell'ordine su ...

Salvini a Modena - contestazione dei centri sociali : lancio di sassi e uova : Contestazioni e anche un lancio di sassi contro le forze dell'ordine a Modena, in attesa del comizio del vicepremier Matteo Salvini, che oggi si trova in Emilia-Romagna. Da un centinaio di...

Matteo Salvini contestato a Modena - sassi contro le forze dell’ordine : Forti tensioni per l'arrivo di Matteo Salvini a Modena. Alcuni attivisti del centro sociale Guernica hanno lanciato sassi e altri oggetti in direzione delle forze dell'ordine, che hanno risposto con una carica. In corso anche manifestazioni degli anarchici e della Cgil in protesta contro il ministro dell'Interno.Continua a leggere

Salvini contestato a Tivoli : 'Nostalgici del Che - in attesa di farvi due canne' (VIDEO) : Matteo Salvini è spesso finito al centro delle critiche per il suo stare troppo lontano dal Viminale. La Boldrini, tanto per citare un esempio, ha provveduto a diffondere l'hashtag #maquandolavori, finalizzato ad attaccare un ministro troppo impegnato a frequentare talk show televisivi e piazze per stare seduto a sufficienza dietro la scrivania del suo ufficio. Un'accusa che, però, non ha mai fermato il leader della Lega che, anche in questi ...

Salvini ai contestatori di Tivoli : "Mi fate tenerezza - con il lavoro non c'entrate nulla" : Agenzia Vista, Tivoli, RM,, 01 maggio 2019 Salvini ai contestatori di Tivoli: 'Mi fate tenerezza, con il lavoro non c'entrate nulla' 'Ero preoccupato di non aver visto ancora cinque comunisti, mi fate ...

Salvini contestato a Tivoli - lui sfotte dal palco : “Mi fate tenerezza - con il lavoro non c’entrate nulla” : “Faremo un’area geografica che protegge i comunisti, perché sono una specie simpatica. Quelli che nel 2019 credono nella falce e martello mi fanno simpatia”. Così il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini si è rivolto ad un gruppetto di contestatori arrivati nel corso del suo comizio elettorale a Tivoli. “Ero preoccupato perché non avevo visto ancora cinque comunisti – ha aggiunto – Ora sono arrivati i ...

Anche l'Istat divide Di Maio-Salvini Ognuno s'intesta l'uscita dalla crisi : "Con il ministro dell'Interno Salvini stiamo facendo un grande lavoro di squadra su migranti e lavoro", ha detto il vicepremier Luigi Di Maio parlando con i giornalisti nel palazzo del governo tunisino in occasione del vertice intergovernativo. Peccato che nel... Segui su affaritaliani.it

Bacio di fronte a Matteo Salvini - la verità delle ragazze : 'Era una protesta' : Per tutto il fine settimana sul web e sui social non si è fatto altro che parlare del tanto chiacchierato Bacio che due ragazze di Caltanissetta si sono scambiate nel momento in cui stavano per scattare una foto con il vice-premier Matteo Salvini. Uno scatto che ha fatto subito il giro della rete, al punto che il sito web 'Open', diretto da Enrico Mentana, ha intervistato in esclusiva le due ragazze protagoniste della foto, per chiedere loro il ...

Torino - Salvini contestato : “Fascista” - “avete rotto - non ci sono fascisti”. E il Pd diffonde la foto della piazza : “Un flop” : Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha fatto tappa a Biella e Torino per le elezioni amministrative, nel primo caso, e per le Regionali nel secondo. Nelle due piazze è stato contestato da un gruppo ristretto di persone. Ma a fare notizia, l’indomani, è la foto di piazza Carlo Alberto diffusa dagli esponenti del Pd locale: “I torinesi non bevono le favole di Salvini, un migliaio di persone scarso per lui” ha scritto Stefano ...