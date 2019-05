Project Cars 2 - Reloaded

eurogamer

(Di domenica 5 maggio 2019)2 è stato senza dubbio uno dei giochi di guida più attesi del 2017: realizzato dagli inglesi di Slightly Mad Studios, capitanati da un matto vero del calibro di Ian Bell (uno che la mattina si sveglia e lancia console perché gli gira così) era il simulatore di guida pensato per mettere d'accordo tutti quanti.PCisti della prima ora attaccati ad Assetto Corsa dal 2014, utenti Sony delusi della piega da Gran Turismo Sport e quelli Microsoft desiderosi di qualcosa di più complesso sotto l'aspetto della guida pura rispetto a Forza Motorsport.L'uscita trasversale del gioco per tutti i formati ha soddisfatto parzialmente le attese: il gioco era nettamente migliore rispetto al primo, e nonostante qualche baco che avevamo messo in evidenza nel corso della recensione, abbastanza godibile, oltre che molto bello da vedere in movimento.Leggi altro...

