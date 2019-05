Precipita elicottero in Venzuela | sette morti 

Precipita elicottero Muore giovane manager : Già pilota di auto e grande appassionato di motori, Alessandro si era laureato in economia e commercio all'università di Parma e aveva iniziato a lavorare nel 2004 alla «Cellular line» come direttore ...

Sull'elicottero per salutare un amico - manager 37enne Precipita e muore nel Mantovano : Stava sorvolando la zona industriale di , nel Mantovano, per salutare un amico. Ad un tratto il suo è andato in stallo, il rotore con le pale ha cominciato a perdere pezzi ed è precipitato su una ...

Elicottero Precipitato a Pegognaga - morto il pilota 38enne : Un Elicottero è precipitato intorno alle 11.15 nella zona industriale di Pegognaga, nel Mantovano. Il mezzo, un Elicottero civile, è finito nel terreno di un ditta e avrebbe danneggiato un impianto per la distribuzione del gas, causandone una fuga che ha costretto i carabinieri intervenuti ad isolare la zona in attesa dell'intervento dei tecnici. Il pilota del velivolo è morto. Si chiamava Alessandro Foglio Bonacina, responsabile finanziario ...

Elicottero Precipita : morto pilota-manager - era l'unico a bordo : Nato nel 1981, si era laureato in economia all'università di Parma, aveva iniziato a lavorare nel 2004 a Cellular line, società quotata di cui nel 2013 le famiglie reggiane Aleotti e Foglio avevano ...

Elicottero Precipitato a Pegognaga - Mantova - : morto il pilota : Milano, 3 mag., askanews, - E' un pilota reggiano di 37 anni, la vittima dell'Elicottero precipitato intorno alle 11.15 nella zona industriale di Pegognaga, nel Mantovano. Il mezzo, un Elicottero ...

Un elicottero è Precipitato in provincia di Mantova : il pilota è morto : Un elicottero è precipitato questa mattina a Pegognana, in provincia di Mantova, ed è morto il pilota, l’unica persona a bordo. L’incidente è avvenuto intorno alle 11.30 di questa mattina, nella zona industriale del paese, mentre l’elicottero era impegnato in alcune

Elicottero Precipita a Mantova : morto il pilota - unico a bordo : Muore precipitando con l'Elicottero attrezzato per l'aerofotografia che stava pilotando sopra la zona industriale di Pegognaga, Mantova, poco dopo le 11 nei pressi dello svincolo autostradale. A bordo ...

Precipita elicottero a Mantova - si temono vittime : Un elicottero non sanitario è Precipitato nella zona industriale di Pegognaga, in provincia di Mantova, poco prima delle 11:30, vicino allo svincolo autostradale: lo comunica l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza. Si temono vittime. L'articolo Precipita elicottero a Mantova, si temono vittime sembra essere il primo su Meteo Web.