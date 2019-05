Mara Venier non si accorge di essere già in onda a Domenica In

Domenica In - ospiti 5 maggio : Mara Venier invita Riccardo Fogli : ospiti di Domenica In, anticipazioni 5 maggio: Riccardo Fogli e Karin Trentini da Mara Venier E’ stato come sempre l’informatissimo TvBlog a svelare in anteprima gli ospiti della prossima puntata di Domenica In (del 5 maggio), in onda come da tradizione a partire dalle 14.00 su Rai1 con la brillante conduzione della signora della Domenica Mara Venier. E proprio il sito appena menzionato, nelle ultime ore ha annunciato che tra gli ...

Mara Venier sbotta dopo il post per Ambra Angiolini : chi l'ha fatta arrabbiare : FUNWEEK.IT - L'ospitata di Ambra Angiolini a Domenica In ha lasciato con l'amaro in bocca più di qualche spettatore che ha riversato su Instagram la propria 'frustrazione' nel vedere l'attrice ...

Mara Venier difende Ambra dalle critiche : "Ci siamo divertite" : L'intervista di Ambra Angiolini ha scatenato una serie di polemiche sul web , ma a difesa dell'attrice è intervenuta direttamente Mara Venier . E' stata la conduttrice del contenitore domenicale di ...

Concerto Primo Maggio 2019 Roma - ci sarà anche Mara Venier : l'annuncio a Domenica In : FUNWEEK.IT - Potrebbe esserci un'incursione a sorpresa sul palco del Concerto del Primo Maggio 2019 a Roma dopo la promessa strappata da Ambra Angiolini a Mara Venier nell'ultima puntata di Domenica ...

Domenica In - Mara Venier esulta per gli ascolti : sfregio alla concorrenza : Mara Venier fa un bilancio di Domenica In. Ed esulta: "Siamo entrati un po' nel cuore del pubblico". Gli ascolti della trasmissione Rai sono ottimi e il gradimento è alle stelle. La conduttrice veneta spiega la ragione dell'affermazione: "Grazie al pubblico che ci segue da casa sin dall'inizio. Siam

Mara Venier - il filmato rubato con il marito sul divano : la mano cade proprio laggiù - ma cosa fa? : A Mara Venier la febbre da social ha fatto un po' scappare la mano e a farne le spese è stato suo marito, Nicola Carraro. La conduttrice di Domenica in voleva riprendere suo marito durante un momento di relax in casa. Carraro stava guardando in santa pace la partita della Roma contro il Cagliari, se

Ascolti Mara Venier - Cristina Parodi - Barbara d’Urso : i dati di ieri : Domenica In, Domenica Live, La prima volta: gli Ascolti di ieri (28 aprile) Anche ieri, domenica 28 aprile, sono andati in onda i contenitori domenicali condotti da Mara Venier, Barbara d’Urso e Cristina Parodi, ma per via di problemi Auditel e delle fasce in ritardo, i dati relativi alla giornata di ieri saranno diramati intorno alle 12:30, quando scopriremo i risultati di Domenica In, Domenica Live e La prima volta. Mara Venier avrà ...

Domenica In - il ballo sensuale di Mara Venier e Osvaldo : sale la tensione erotica in studio : "Rosicate, rosicate", ha urlato ai presenti in studio Mara Venier mentre si lanciava in un ballo super sensuale con Daniel Pablo Osvaldo, suo ospite a Domenica In, su Raiuno. L'ex calciatore della Roma, ora concorrente di Ballando con le Stelle e la conduttrice hanno danzato abbracciati sulle note d

DOMENICA IN/ Anticipazioni : Dani Osvaldo - Mara Venier : 'Mezzo balletto me lo farei' : DOMENICA In, ecco tutte le Anticipazioni e gli ospiti di Mara Venier, in onda dalle 14 con il nuovo appuntamento in diretta su Rai1.

Domenica In - Mara Venier si scatena nel ballo con l’ex calciatore Osvaldo : “Rosicate” : Ospite di Mara Venier a Domenica In, su Rai1, c’è l’ex calciatore Daniel Pablo Osvaldo, ora concorrente di Ballando con le stelle. Nel corso della puntata, la conduttrice ha invitato Osvaldo a ballare una sorta di reggaeton e ha esclamato: “Rosicate“. Alla fine, i due si sono abbracciati: “Sei troppo simpatico e carino” ha detto lei. Video Rai L'articolo Domenica In, Mara Venier si scatena nel ballo con ...

Domenica In - Rita Dalla Chiesa : Mara Venier commette una gaffe : Mara Venier scambia il libro di Rita Dalla Chiesa per un film Strette da un’amicizia fortissima, Mara Venier e Rita Dalla Chiesa hanno dato l’ennesima dimostrazione quest’oggi a Domenica In di essere amiche per le pelle e per sempre. La celebre conduttrice di Forum ha presentato il suo libro Mi salvo da sola (edito da Mondadori) dove è finalmente riuscita a mettere su carta le gioie della vita e soprattutto i dolori che si è ...

Domenica In - il bilancio di Mara Venier : "Siamo entrati un po' nel cuore del pubblico" : Manca poco alla fine dell'edizione 2018/2019 di Domenica In. Un'edizione fortunata sotto il profilo degli ascolti e del gradimento popolare, che ha permesso allo storico contenitore di Rai 1 di riottenere la popolarità persa negli ultimi anni e di imporsi nuovamente come appuntamento fisso per milioni di telespettatori.Ad aver contribuito alla rinascita del programma, lo stile di conduzione caldo e festoso della padrona di casa, Mara ...