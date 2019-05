Maltempo | grandinate disastrose nella notte al nord dal Piemonte al Veneto

Maltempo Veneto : grandinate su vigneti e coltivazioni - tecnici al lavoro : “I tecnici di Avepa, che ho mobilitato fin da ieri sui territori colpiti dal Maltempo, stanno continuando sopralluoghi analitici e puntuali sulle coltivazioni e i vigneti colpiti dalle grandinate”: lo comunica il Presidente della Regione del Veneto che ha ricevuto in queste ore dal direttore di Avepa, Fabrizio Stella, un primo report sull’esito dei sopralluoghi. L’area interessata parte da Nicolino, Vidor, San Giovanni, Santo Stefano, Guia, ...

Maltempo - grandinate nel Vicentino : danni alle colture di mais : Una breve ma intensa grandinata si è abbattuta nel pomeriggio e nella serata di ieri sul Veneto, causando danni anche alle colture, in particolare nella pedemontana in provincia di Vicenza. “Da una prima stima, i danni più ingenti sembrerebbero riguardare il mais, appena germogliato, mentre gli asparagi sono quasi sicuramente salvi. Dovremo attendere i prossimi giorni invece per poterci esprimere relativamente alla situazione di ulivi e ...

Meteo - il Maltempo sferza il Nord Italia : grandinate di fine Aprile colpiscono dalla Liguria al Veneto [FOTO e VIDEO LIVE] : Forti grandinate in Nord Italia, in un fine Aprile all’insegna del maltempo e che sta attenuando la siccità che interessa il settentrione. In Liguria, nel Genovese una violenta grandinata ha interessato la Valpolcevera: 20 minuti senza sosta che hanno imbiancato i paesaggi. La grandine, insieme alla quale si è verificata una violenta precipitazione che ha riempito i torrenti marginali, giunge al termine di una giornata di pioggia ...

Meteo - il Maltempo sferza il Nord Italia : grandinate di fine Aprile colpiscono dalla Liguria al Veneto [FOTO e VIDEO LIVE] : Forti grandinate in Nord Italia, in un fine Aprile all’insegna del maltempo e che sta attenuando la siccità che interessa il settentrione. In Liguria, nel Genovese una violenta grandinata ha interessato la Valpolcevera: 20 minuti senza sosta che hanno imbiancato i paesaggi. La grandine, insieme alla quale si è verificata una violenta precipitazione che ha riempito i torrenti marginali, giunge al termine di una giornata di pioggia ...

Meteo - torna il Maltempo sull'Italia : arrivano temporali e grandinate : L'Italia ha un nuovo appuntamento con il maltempo. Secondo ilMeteo.it sta per essere inglobata in una vasta area di bassa pressione che condizionerà negativamente il tempo ancora per...