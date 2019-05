Liverpool | Klopp tranquillizza su Salah | Brutto colpo | ma sta bene

Newcastle-Liverpool 2-3 : Origi decisivo - Klopp perde Salah : Lesión Salah Liverpool EFE La cronaca a breve... La statistica Il Liverpool ritocca il suo record nella storia della Premier League: 94 punti e una sola sconfitta. Curioso come potrebbe arrivare a 97.

Klopp e Nick - separati alla nascita : il barman che diventa l'allenatore del Liverpool : Non sarà né il primo né l'ultimo sosia prestato dal mondo del calcio, certo è che l'immagine di Nick Wilkinson sta letteralmente facendo il giro dei social. E per colui che vive a Fareham, contea dell'Hampshire in Inghilterra, il parallelo imperdibile ...

Liverpool - Klopp : “Stiamo bene. Barcellona? Pensiamo solo al Newcastle” : Le parole di Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool nella conferenza stampa di presentazione del match contro il Newcastle, che potrebbe decidere la lotta per il titolo della Premier con il Manchester City impegnato in casa contro il Leicester. Klopp ha parlato della condizione della sua squadra: “Stiamo alla grande. Quando sei in corsa e vedi che puoi vincere, non c’è stanchezza, anzi, hai una spinta in più. Siamo ambiziosi, ...

Barcellona-Liverpool - Klopp la prende con filosofia : “ecco qual è stata la differenza tra noi e loro” : L’allenatore del Liverpool ha parlato del match perso con il Barcellona, individuando cosa non abbia funzionato Non trova scuse o alibi Jurgen Klopp per definire la differenza tra Barcellona e Liverpool, scese in campo ieri sera al Camp Nou per l’andata della semifinale di Champions League. Un netto 3-0 a favore dei blaugrana difficile da incassare per il manager tedesco che, interrogato nel post gara sull’andamento ...

Klopp - anche Liverpool vuole la finale : ROMA, 30 APR - "Il Barcellona non è solo Messi, ha grande qualità. Sono già campioni. A inizio stagione Messi ha detto che voleva riportare qui la coppa e questa è una dichiarazione pericolosa per noi,...

Liverpool - Klopp : “Elettrizzato all’idea di sfidare il Barcellona - vogliamo la finale” : Possibilità di giocare la seconda finale di Champions League di fila per il Liverpool, atteso però dal difficilissimo ostacolo Barcellona, tornato favorito per la vittoria finale dopo qualche anno in sordina. Alla conferenza stampa della vigilia ha parlato il tecnico dei reds Jurgen Klopp, ecco le sue parole. “Sono un appassionato di calcio, come potrei pensare qualcosa di brutto su questo stadio? vogliamo giocare il nostro miglior ...

Liverpool - Klopp : "Barca - anche noi vogliamo la finale" : MANE': "NESSUNA PRESSIONE PER NOI" "Giocare la finale della scorsa stagione contro una delle migliori squadre al mondo è stata una grande esperienza per noi giocatori. Farò di tutto per aiutare la ...

Barcellona-Liverpool - Klopp : 'Messi il migliore tra i calciatori che ho visto' : "Un pareggio non sarebbe il peggior risultato" "Se mi accontento di un pareggio? Non sarebbe il peggior risultato del mondo. Tante squadre sono venute a giocare a Barcellona e avevano questo piano e ...

Champions League : è già Barcellona Liverpool. Klopp : 'Il Camp Nou non è un tempio' : La Champions League si scalda per Barcellona-Liverpool , SPECIALE SEMIFINALI , che andrà in scena domani sera nella capitale catalana. E la sfida, che per qualcuno è la finale anticipata, ha ...

Liverpool - Klopp punge il Barcellona : 'Camp Nou? Non è un tempio' : ROMA - Barcellona-Liverpool andrà in scena domani sera nella capitale catalana ma la grande sfida di Champions, per qualcuno una finale anticipata, ha cominciato già a giocarsi tra i due club via ...

Barcellona-Liverpool - Klopp : 'Camp Nou? Non è un tempio'. La risposta blaugrana su Twitter : Jürgen Klopp provoca, il Barcellona risponde. La vigilia della semifinale di andata di Champions League tra Barcellona e Liverpool è già incandescente. A smuovere le acque prima ancora del fischio d'...

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA Liverpool/ Diretta tv : Matip una certezza per Klopp : PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA LIVERPOOL: Diretta tv, le scelte di Valverde e Klopp per la partita del Camp Nou, semifinale di andata di Champions League.

Liverpool - Insigne è il sogno dei reds : Klopp ha un piano : Insigne Liverpool – La notizia che ogni napoletano non avrebbe mai voluto ricevere è arrivata, un top club europeo ha puntato un giocatore del Napoli. Non uno qualsiasi, non l’ultimo arrivato: il Liverpool di Klopp ha infatti messo nel mirino il talento azzurro Lorenzo Insigne. Dopo averlo corteggiato nelle varie conferenze stampa prima delle partite […] L'articolo Liverpool, Insigne è il sogno dei reds: Klopp ha un piano ...