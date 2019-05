corrieredellosport

(Di domenica 5 maggio 2019)da A! Biglietti a ruba per la gara in programma sabato pomeriggioloal Via del Mare. Già sono stati venduti 13biglietti e si va verso il sold out per la gara di ...

salvione : Lecce, febbre da A: in 30 mila contro lo Spezia - FansCalcio : Lecce, febbre da A: in 30 mila contro lo Spezia - infoitsport : Lecce-Brescia, sale la febbre per il big match: la vittoria vale la Serie A -