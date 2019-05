Cagliari | il ds Carli | “Rigore assurdo | così il VAR è una barzelletta”

calcioweb.eu

(Di domenica 5 maggio 2019) Le durissime parole del direttore sportivo del, Marcello, al termine della partita persa contro il Napoli per un rigore dubbio concesso con il VAR: “E’ un rigore, come si fa a capire che il braccio sia dentro o fuori l’area di rigore. Il Var sta diventando una barzelletta“. A proposito della tecnologia,ai microfoni di Sky dice che “è uno strumento straordinario, ma per il1 punto contro una squadra come il Napoli è vita. Mi sembra che ormai bisogna giustificare la presenza del Var e si cerca di essere protagonisti“. “Contro il Napoli non l’avrebbero mai fatta una cosa, ci sentiamo presi in giro da una decisione cervellotica“, concludeSEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sulL'articolo, il ds: ...

GoalItalia : #NapoliCagliari, furia #Carli per il rigore concesso ?? - Gazzetta_it : #Cagliari #Carli: 'Rigore inventato. La #Var è diventata una barzelletta' #NapoliCagliari - Daniele91Nap : L'anno scorso il signor #Carli e tutti i Cagliaritani dov'erano dopo #CagliariJuve quando l'arbitro non concesse un… -