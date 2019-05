Trigoria | rifinitura in vista del Genoa | torello e partitella Individuale per Perotti

forzaroma.info

(Di sabato 4 maggio 2019) CRONACA ALLENAMENTO Ore 11.00 - L'allenamento è iniziato con un riscaldamento. Poi uned infine unaper chiudere la seduta diindella sfida di domani contro il ...

LAROMA24 : Trigoria: rifinitura in vista del Genoa. Individuale per De Rossi, Santon e Perotti #AsRoma - ilRomanistaweb : #GenoaRoma, la rifinitura: individuale per #DeRossi, #Santon e #Perotti - romanewseu : Trigoria, rifinitura in vista del #Genoa: #Perotti, #DeRossi e #Santon ai box #ASRoma #Romanewseu… -