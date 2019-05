Papa invita in Vaticano Chiesa Ucraina

ansa

(Di sabato 4 maggio 2019) CITTA' DEL, 4 MAG - "Nella delicata e complessa situazione in cui si trova l'", ilha deciso dire a Roma, il 5 e 6 luglio 2019, l'Arcivescovo Maggiore, i membri del Sinodo ...

matteomatzuzzi : Il Papa per “dare un segno di vicinanza alla chiesa greco-cattolica ucraina” invita a Roma per il 5 e 6 luglio l’ar… - mcuart : RT @Cattolibri: In occasione del 92° genetliaco del Papa emerito la Cattedra per la teologia del popolo di Dio invita alla presentazione de… - rosario_ucce : RT @Cattolibri: In occasione del 92° genetliaco del Papa emerito la Cattedra per la teologia del popolo di Dio invita alla presentazione de… -