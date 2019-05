Nord Corea Kim provoca ancora e lancia ancora missili

La Corea del Nord ha lanciato dei missili a corto raggio - dice la Corea del Sud : La Corea del Nord ha fatto un nuovo test missilistico: secondo fonti militari sudCoreane ha lanciato alcuni missili a corto raggio da una base di Hodo, nell’est del paese. I missili avrebbero viaggiato per meno di 200 chilometri, prima di

Corea del Nord - nuova provocazione di Kim Jong-un : ancora un test di lancio di missili : nuova provocazione della Corea del Nord che ha lanciato missili a corto raggio. Lo hanno reso noto i capi di stato maggiore di Seul. Il Nord ' ha lanciato un numero di missili dalla penisola di Hodo ...

Militari sudcoreani rilevano test di missili a corto raggio in Corea del Nord - : La Corea del Nord ha testato un missile a corto raggio, riferisce l'agenzia Kyodo con riferimento al Comitato congiunto dei capi di stato maggiore della Corea del Sud. Secondo le forze armate ...

Lancio di "proiettili" dalla Corea del Nord verso il Giappone : In particolare, Pyongyang obbietterebbe alla mancanza di flessibilità dimostrata dall'Amministrazione Trump, decisa ad applicare una politica di "massima pressione" senza concedere un allentamento ...

«La Nord Corea lancia una serie di ordigni a corto raggio» : Poi Kim è andato a incontrare Vladimir Putin e il leader russo ha affermato che «la politica del pugno», americano, non può risolvere la crisi e suggerito la ripresa del negoziato a sei: che ...

Colloquio Trump-Putin su Venezuela e Corea del Nord : WASHINGTON, 3 MAG - Donald Trump ha parlato per oltre un'ora con Vladimir Putin di Venezuela e Corea del Nord, chiedendo al leader del Cremlino di fare pressione su Pyonyang per la denuclearizzazione. ...

Corea del Nord : 10 milioni di persone minacciate da un’imminente scarsità di cibo a seguito del peggior raccolto degli ultimi dieci anni : Una valutazione delle Nazioni Unite sulla sicurezza alimentare in Repubblica Popolare di Corea (anche conosciuta come Corea del Nord) ha rilevato che, a seguito del peggior raccolto degli ultimi dieci anni – dovuto a una intensa siccità, a ondate di calore e a inondazioni – 10,1 milioni di persone si trovano a rischio immediato di grave scarsità alimentare, e non avranno cibo a sufficienza fino al prossimo raccolto. La produzione ...

Onu - rischio crisi alimentare Corea Nord : ANSA, - PECHINO, 3 MAG - La Corea del Nord rischia una grave crisi alimentare necessitando di 1,36 milioni di tonnellate di cereali nel 2019 per compensare l'attuale carenza: è la stima del rapporto ...

La Corea del Nord chiese agli Stati Uniti 2 milioni di dollari per il rilascio di Otto Warmbier : Il conto per le sue "spese mediche" fu accettato da un diplomatico statunitense, ma non è chiaro se fu mai pagato

Ue - Tusk : 'Corea del Nord si impegni concretamente a denuclearizzare' : "Chiediamo alla Corea del Nord di impegnarsi concretamente sulla denuclearizzazione e sullo smantellamento completo, verificabile e irreversibile di tutte le sue armi nucleari". Lo ha detto il ...

Putin invita gli USA al dialogo costruttivo con la Corea del Nord - : Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che se gli Stati Uniti dimostrano la volontà di un dialogo costruttivo è impossibile senza condurre negoziati con la Corea del Nord. "Se da parte dei ...

Putin avverte Trump - a Kim più garanzie per denuclearizzazione del NordCorea : Dal primo summit tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader NordCoreano Kim Jong-un arriva un messaggio chiaro e diretto agli Stati Uniti di Donald Trump: le garanzie di sicurezza offerte da Washington a Pyongyang non sono sufficienti per persuadere il regime a chiudere il suo programma nucleare. Al campus della Far Eastern University di Vladivostok, nell'Estremo Oriente russo, Putin e Kim con le loro delegazioni hanno avuto oltre tre ...

Il leader Nordcoreano delle trattative con gli USA sul disarmo nucleare ha dato le dimissioni - : L'agenzia Yonhap comunica che al posto di Kim Yong-chol è stato nominato Jang Geum-chol. Il capo del Dipartimento del Fronte Unito del Partito del Lavoro di Corea Kim Yong-chol è stato dimesso dalla ...