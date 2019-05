MotoGp – Una curva intitolata a Valentino Rossi? Il Dottore non ha dubbi | la risposta è

MotoGp - Jerez Rossi 'Siamo tornati lenti'. Marquez 'Nessuna preoccupazione' : Jerez - 'Non ho fatto il giro perfetto, e quando stava per capitare sono stato fermato dalla bandiera rossa, erano appena caduti Abraham e Smith,'. Però Danilo Petrucci giura di essere felice lo ...

VIDEO Jorge Lorenzo MotoGp - GP Spagna 2019 : “Non sono stato fortunato - voglio lottare per vincere!” : 45 punti contro 7 punti, un primo e un secondo posto contro zero: il bilancio è questo tra i due alfieri della Repsol Honda Marc Marquez e Jorge Lorenzo alla vigilia del GP di Spagna a Jerez de la Frontera, quarto round del Mondiale 2019 di MotoGP. Il campione del mondo, per il momento, ha imposto la sua legge e al maiorchino non resta che rimboccarsi le maniche. Di sicuro i guai fisici dell’ultimo periodo hanno condizionato e stanno ...

MotoGp - Rossi : «Senna è stato più di una leggenda» : JEREZ - 'Ayrton Senna è stato il pilota più iconico della storia, per il suo carisma, il suo talento e ispirazione. Ricordo bene quel giorno, ero a Vallelunga e pensavo non fosse vero, qualcosa di ...

MotoGp - novità in arrivo in casa Yamaha : le parole di Meregalli nascondono una grande sorpresa : Interrogato sul prossimo week-end di Jerez, Meregalli ha rivelato in anteprima una novità che comparirà sulla M1 di Rossi e Viñales novità in arrivo per la Yamaha in vista del week-end di Jerez, le M1 di Valentino Rossi e Maverick Viñales disporranno probabilmente già dalle FP1 del cucchiaio in stile Ducati. AFP/LaPresse A rivelarlo è Maio Meregalli ai microfoni di Sky Sport MotoGp: “questa pista è un banco di prova per verificare ...

MotoGp - Valentino Rossi chiarissimo : “non ho nessuna intenzione di vedermi intitolare una curva” : Intervenuto in conferenza stampa, Valentino Rossi ha espresso le proprie sensazioni alla vigilia del week-end di Jerez Quarto appuntamento del Mondiale di MotoGp, il circus fa tappa a Jerez de la Frontera dopo una pausa di due settimane. Sfiorata la vittoria ad Austin, Valentino Rossi ci riprova sul circuito spagnolo, dove l’anno scorso faticò molto nel corso dell’intero week-end. AFP/LaPresse Intervenuto in conferenza stampa, ...

MotoGp – Dal nuovo asfalto di Jerez al ricordo di Senna - Dovizioso in conferenza stampa : “la morte di Ayrton? Fu una giornata bruttissima” : Dovizioso sereno alla vigilia del Gp di Spagna: le parole del forlivese della Ducati in conferenza stampa a Jerez de la Frontera I piloti della MotoGp sono schierati in sala stampa per la tradizionale conferenza del giovedì, per raccontare le sensazioni con le quali arrivano alla prima gara europea. A Jerez de la Frontera sfoggia un bel sorriso Andrea Dovizioso, che dopo Austin è il leader della classifica piloti e ha dunque una ...

MotoGp - GP Spagna 2019 : l’avvio da incubo di Andrea Iannone con l’Aprilia. Urge una svolta sin da Jerez : Il Motomondiale sta per affrontare il quarto round della stagione ed è tempo di un primo bilancio per quanto riguarda il primo scorcio dell’avventura di Andrea Iannone con l’Aprilia. L’abruzzese classe 1989, reduce dalla bocciatura in Suzuki nella passata stagione, non è ancora riuscito ad adattarsi nel migliore dei modi alla nuova moto e continua a faticare oltremodo anche nel confronto diretto con il compagno di squadra Aleix ...

MotoGp - Vinales in cerca di riscatto : “per fortuna si torna in Europa…” : MotoGp, Vinales alla ricerca di riscatto in quel di Jerez dopo un Gp delle Americhe a dir poco deludente Maverick Vinales si appresta a tornare in Europa dopo un difficile Gp delle Americhe. Il pilota della Yamaha ha parlato oggi del prossimo Gran premio, nel quale va alla ricerca di riscatto: “Sono contento perché finalmente arriviamo alle gare europee. Ad Austin, nonostante i problemi che abbiamo incontrato, mi sentivo molto bene in ...

MotoGp – Marquez si lascia alle spalle la caduta di Austin : “Jerez? E’ una gara speciale - ecco perchè” : Le sensazioni di Marc Marquez alla vigilia del Gp di Jerez de la Frontera: lo spagnolo della Honda non vede l’ora di tornare in sella alla sua moto E’ tutto pronto per il Gp di Jerez de la Frontera di MotoGp: i piloti non vedono l’ora di tornare in pista dopo due lunghe settimane di pausa a seguito del Gp di Austin. Dopo la caduta sul circuito del Texas, che ha lasciato Marc Marquez con un amaro zero, il campione del ...

MotoGp - GP Spagna 2019 : i precedenti di Andrea Dovizioso a Jerez. Una pista tabù per il forlivese : Il Circus del Motomondiale fa tappa a Jerez de la Frontera (Spagna), primo appuntamento nel Vecchio Continente. Sul tracciato dell’Andalusia i tre top team Honda, Ducati e Yamaha dovranno far capire chi sono dopo l’assaggio qatariano, argentino e texano. La situazione è la seguente: Andrea Dovizioso 54 punti, Valentino Rossi 51 punti, Alex Rins 49 punti e Marc Marquez 45 punti. Ben pochi avrebbero potuto prevedere una condizione del ...

MotoGp – Valentino Rossi competitivo a 40 anni - Kenny Roberts ammette : “sono sorpreso - avrebbe dovuto sedersi su una sedia a dondolo” : Kenny Roberts e la competitività di Valentino Rossi nonostante i 40 anni suonati: il parere dell’ex pilota americano Manca ancora più di una settimana prima di vedere in pista nuovamente i campioni della MotoGp per il primo round europeo, che si disputerà sul circuito di Jerez de la Frontera. In attesa di vedere i piloti sfidarsi nuovamente sulla pista spagnola, a tenere banco sono le affermazioni di ex campioni, alcuni dei quali ...

Jonathan Rea attacca : “La Ducati è un disastro per il Mondiale Superbike - è un mezzo derivato da una MotoGp” : Alvaro Bautista sta dominando il Mondiale Superbike, lo spagnolo ha vinto le prime undici gare disputate e ha già allungato in classifica generale. L’iberico risulta imbattibile in sella alla sua Ducati, la Panigale V4R sembra avere una marcia in più rispetto alla concorrenza e al momento nessuno sembra poterlo fermare. Bautista ha letteralmente annichilito Jonathan Rea, Campione del Mondo in carica che pare impotente con la sua ...

Il dominio Ducati rovina la Superbike? L’opinione di Rea : “la loro è una MotoGp” : Jonathan Rea ed il dominio della Ducati e di Bautista in Superbike: le parole del campione in carica Dopo quattro anni consecutivi di dominio in Superbike, Jonathan Rea deve fare i conti con un avversario tosto da battere: Alvaro Bautista e la Ducati hanno dominato in tutte le gare della stagione 2019 lasciando tutti gli avversari di stucco. non sono mancate, e non mancano tuttora, le polemiche riguardanti la Panigale V4 usata dal team ...

MotoGp – Poncharal sincero dopo il Gp di Austin - il boss della KTM Tech3 ammette : “Syahrin una delusione” : Hervè Poncharal duro dopo il Gp di Austin: le parole del boss della KTM Tech3 La stagione 2019 di MotoGp è iniziata con tre Gp spettacolari, che non hanno di certo deluso le aspettative degli appassionati delle due ruote: Dovizioso, Marquez e Rins, questi i primi tre vincitori, tra sorprese, appassionanti bagarre e clamorose cadute. Se c’è chi festeggia ed esulta per i buoni risultati e le splendide prestazioni finora disputate, ...