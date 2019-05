Meteo, la primavera non arriva: crollano le temperature in tutta Italia (Di sabato 4 maggio 2019) La primavera si fa attendere: le previsioni Meteo per il weekend e i prossimi giorni evidenziano non solo piogge sparse su tutto il Paese, ma anche temperature in calo in quasi tutte le regioni. crollano le minime, mentre leggermente meglio va per quanto riguarda le massime. Qualche miglioramento a partire da lunedì.



