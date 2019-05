Mattino | Ancelotti e la sua gestione ‘open mind’ che ha reso il Napoli multitasking

Il Mattino racconta la sofferenza dei napoletani traditi dal Napoli di Ancelotti : Lo ha detto chiaramente ieri Vittorio Zambardino invitando Ancelotti ad abbandonare Napoli al suo destino, un destino fatto di fake news, attacchi e lamentele continue di una città che vede nella stagione del Napoli solo un passo indietro rispetto ai 91 punti conquistati lo scorso anno. Napoli non ha capito Ancelotti, non lo ha accettato fin dal principio, non si è creata, come la definisce il Mattino il miracolo ...

Mattino e Repubblica : Ancelotti manda il Napoli in ritiro a Pasqua : Pasqua in rito, è l’idea che secondo alcuni quotidiani avrebbe avuto Carlo Ancelotti “per aiutarli a lasciarsi subito alle spalle la delusione e ritrovare la necessaria concentrazione”, come scrive Repubblica Troppi i problemi in questo momento che sembrano affliggere lo spogliatoio azzurro. La sconfitta in Europa, il calo di prestazioni della squadra, la mancanza di titoli che perdura e adesso anche la profonda spaccatura tra ...

Il Mattino : “Ancelotti deve fare mea culpa - non si è mai vista un’alternativa di gioco” : “Non ha funzionato nulla” Oggi, nell’analisi post-partita, il quotidiano Il Mattino con Pino Taormina coglie un punto che andrebbe approfondito: la mancanza di alternative del Napoli di Ancelotti. Stranissimo per un allenatore come lui che non è certo passato alla storia come un integralista seppure ha da sempre avuto le idee chiare anche dal punto di vista tattico. “A Londra – scrive Il Mattino – non ha funzionato nulla: la ...