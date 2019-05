Legato e ammazzato in casa per rapina | 4 in manette

ilgiornale

(Di sabato 4 maggio 2019) Tiziana Paolocci Incastrati dal Dna sullo scotch i malviventi che immobilizzarono e picchiarono un pensionatoImbavagliato,a una sedia e picchiato. Era morto così Sesto Grilli, settantaquattro anni, pensionato di San Lorenzo in Campo (Pesaro Urbino). L'anziano era stato trovato senza vita la notte del 17 marzo scorso nel salone della sua abitazione. Non è stato ancora accertato cosa sia accaduto ma si pensa a unafinita in tragedia. Per l'omicidio sono stati arrestati due uomini di Melissa, nel Crotonese, e due di Cetraro, nel Cosentino.L'operazione è stata compiuta dagli uomini del Comando provinciale di Pesaro e Urbino e della Compagnia di Fano. Gli arresti sono stati eseguiti in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Pesaro, Francesco Messina, su richiesta del sostituto procuratore Maria Letizia ...

