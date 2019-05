Inter niente fuga Champions | Udinese punto d’oro

C’è un guasto elettrico sulla Stazione Spaziale Internazionale - ma niente di preoccupante : Dal 29 aprile scorso, i tecnici della NASA e gli astronauti in orbita sono al lavoro per risolvere un problema al sistema elettrico della Stazione Spaziale Internazionale, che ha causato alcuni cali di tensione, senza mettere comunque in pericolo l’equipaggio

Niente sconti - la Juve riacciuffa l'Inter : È l'Inter rimandata il primo verdetto della Juventus che, in coda al suo ennesimo campionato da padrona, indossa i panni dell'arbitro nella corsa alla Champions. Ha regalato la prima ora, andando ...

Inter-Juventus - dalle 20.30 La Diretta Niente Lautaro - Spalletti sceglie Icardi : Si gioca a San Siro alle ore 20.30 del sabato una delle partite più affascinanti del nostro campionato, la sfida tra Inter e Juventus; i nerazzurri, reduci dall'1-1 casalingo con la Roma, devono ...

Internazionali d’Italia – Niente da fare per Raonic - il canadese costretto al forfait per un problema al ginocchio : Il tennista canadese non parteciperà al torneo della Capitale per un problema al ginocchio destro Milos Raonic annuncia il forfait agli Internazionali Bnl d’Italia. Il canadese numero 16 del mondo è stato costretto a rinunciare al torneo in programma sui campi in terra del Foro Italico a Roma dal 12 al 19 maggio, a causa del persistere di un problema al ginocchio destro che lo ha portato a rinunciare anche al Masters 1000 di ...

Juventus-Torino - niente Interferenza con la tagedia di Superga : ecco la nuova data del Derby della Mole : La Lega Serie A ha spostato il Derby Juventus-Torino a Venerdì 3 maggio alle 20:30. Non ci sarà dunque la temuta interferenza con l’omaggio alla memoria delle vittime della tragedia di Superga Il 4 maggio è una data marchiata a fuoco nella storia del Torino. Alle 17:03 di 70 anni fa, l’aereo che trasportava il ‘Grande Torino‘ si schiantò sulla parete del colle di Superga, in una vera e propria tragedia che commosse ...

"Zone rosse - niente di nuovo. La solita politica della repressione e del controllo sociale. Ma stavolta andiamo contro la Costituzione italiana". Intervento di Federico Giusti : Speravamo di non imbatterci piu' nelle zone rosse ma quel modello di controllo sulle città ha fatto scuola e torna a manifestarsi, con il Governo Giallo verde, nella sua sinistra essenza repressiva . ...

Genoa-Inter - Spalletti senza peli sulla lingua : “si è rivolto a persone che non c’entrano niente - andava tenuto fuori” : La sincerità di Spalletti dopo la vittoria dell’Inter sul Genoa: le parole dell’allenatore nerazzurro su Icardi Dopo il ko contro la Lazio, l’Inter ha ritrovato la vittoria, insieme a Mauro Icardi, nella sfida contro il Genoa valida per la 30ª giornata di Serie A. I nerazzurri si sono imposti 0-4 sul Genoa, grazie anche alla rete di Icardi, tornato in campo dopo ben 52 giorni. “Una buona serata per noi, però poi ...

Pd : niente patrimoniale per Zingaretti - slitta scelta su assetti Interni : "Daremo vita ad una fondazione nazionale del Pd per mettere in rete scienza e cultura per lavorare alla ricostruzione di un'alternativa nel Paese".

Inter - Icardi c’è contro il Genoa ma niente discorso e squadra fredda con lui : Icardi – Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, come anticipato ieri dal tecnico Luciano Spalletti in conferenza stampa, Mauro Icardi questa sera tornerà in campo. L’attaccante argentino sarà quindi finalmente sul terreno di gioco con addosso la maglia nerazzurra dopo lunghe settimane di assenza a seguito della decisione dell’Inter di togliergli la […] L'articolo ...

Multe e tasse locali - arriva il condono : niente sanzioni e Interessi : È il nuovo condono che regioni, comuni, province e città metropolitane potranno attivare per consentire ai cittadini di rottamare le ingiunzioni di pagamento che gli sono state recapitate dalle amministrazioni locali dal 2000 al 2017...

Inter - avv. Nicoletti : 'Icardi fuori dai convocati? Non ne sapevamo niente' : Nonostante sia tornato ad allenarsi in settimana, non è stata ancora scritta la parola fine sul tormentone Mauro Icardi-Inter . L'ultimo episodio della serie è la non convocazione dell'attaccante ...

Inter - guai muscolari per de Vrij : niente gara dell'ex contro la Lazio : niente gara dell'ex per Stefan De Vrij . Il difensore dell' Inter è alle prese con un infortunio muscolare rimediato con la nazionale olandese e sarà out per 15-20 giorni: gli esami hanno evidenziato ...

Inter e Milan - sentite il sindaco Sala : “niente stadio di proprietà dei club - deve essere del Comune” : Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato del nuovo stadio che Milan ed Inter hanno in mente di costruire in quel di San Siro “Bisognerà trovare una formula perché sia di proprietà del Comune, con una concessione a lunghissimo termine. È chiaro che noi non possiamo perdere la proprietà dello stadio, è il solo vincolo che gli pongo“. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, avverte Milan ed Inter in merito alle intenzioni di ...